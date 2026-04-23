Розпочалася реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури
- Реєстрація на вступні іспити до магістратури та аспірантури в Україні триватиме з 23 квітня до 14 травня.
- Вступники можуть подавати документи особисто або дистанційно, а після реєстрації отримують екзаменаційний листок для створення "Кабінету учасника вступних випробувань".
23 квітня розпочалася реєстрація для участі у вступних іспитах до магістратури та аспірантури. Мовиться про єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).
Триватиме реєстрація до 14 травня. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Як зареєструватися?
Це обов'язковий етап для вступу на другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти.
Реєстрацію здійснюють приймальні комісії вишів. Подати документи можна особисто або дистанційно, надіславши скановані копії документів електронною поштою.
У разі дистанційної реєстрації заяву-анкету потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Виняток зроблять для вступників із ТОТ. Докладніше про процедуру реєстрації можна почитати на сайті УЦОЯО.
Цікаво! В Україні триває процес об'єднання вишів. Десять об'єднаних університетів вже працюють із сучасним обладнанням.
Кому які іспити потрібно складати?
ЄВІ – обов'язковий для всіх вступників (тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та іноземна мова на вибір: англійська, німецька, французька або іспанська);
ЄФВВ – для вступу до магістратури (за обраною спеціальністю);
ЄВВ – для вступу до аспірантури (методологія наукових досліджень);
Іспит зі спеціальності:
для вступу до аспірантури – проводять у виші;
для вступу до магістратури – фаховий іспит, якщо не складається ЄФВВ (крім творчих спеціальностей; для творчих – і фаховий іспит, і ЄФВВ).
Які умови вступу цьогоріч?
До магістратури можна подати до 10 заяв, з яких не більше ніж 5 – на бюджет. При цьому не забути надати їм пріоритетність.
Мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет – 130.
До аспірантури для допуску до конкурсу потрібно набрати щонайменше 300 балів за ЄВІ (ТЗНК + іноземна мова). Вступ на денну форму навчання відбувається лише на місця державного або регіонального замовлення.
Важливо! Тести для вступу до магістратури можна класти у межах основної сесії за кордоном.
Хто з поважних причин не змін взяти участь у тестуванні, можна записати на додаткову сесію.
Після успішної реєстрації вступники отримують екзаменаційний листок. Потім створюють персональний "Кабінет учасника вступних випробувань". Доступ – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом.
За допомогою можна звернутися до приймальних комісій або консультаційних центрів при вишах.
Які зміни у вступній кампанії на магістратуру анонсували?
- Недавно на своїй сторінці у фейсбуці заступник очільника МОН Микола Трофименко анонсував можливі зміни при вступі в магістратуру.
- За його словами, вступ роблять простішим і зрозумілішим.
- Зокрема, скоротять строки вступу до магістратури. Результати додаткової сесії ЄВІ та ЄФВВ планують 21 серпня (раніше – 28 серпня).
- Це дає змогу синхронізувати вступні процеси до 1 вересня.
- ️Підтримують і підхід із роботи алгоритму по пріоритетах контрактних заяв на магістратурі.