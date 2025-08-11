Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Які найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 році
11 серпня, 08:49
2

Які найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 році

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2025 році найпопулярнішими спеціальностями для вступу до магістратури стали "Педагогіка", "Управління та адміністрування", та "Інформаційні технології".
  • Зміна пріоритетів за три роки має такий вигляд: у 2023 році серед лідерів були "Право", "ІТ" та "Психологія", у 2024 році зріс попит на "Менеджмент", а у 2025 році "Педагогіка" вперше очолила рейтинг.

Триває вступна кампанія до магістратури 2025 року. Цьогорічні дані реєстрації на вступ демонструють зміну трендів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. За його словами,  "Інформаційні технології", які нещодавно очолювали рейтинги, цього разу опинилися лише на третьому місці.

Які спеціальності найчастіше обирають цьогоріч вступники в магістратуру?

Так, уточнив нардеп, "Інформаційні технології" поступившись "Педагогіці" та "Управлінню й адмініструванню" у популярності серед вступників. 

Найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 році такі:

  • "Педагогіка" – 16 709 вступників (зареєструвались на іспит);

  • "Управління та адміністрування" – 16 437;

  • "Інформаційні технології" – 13 152;

  • "Право" – 10 695;

  • "Психологія" – 9 435.

Розрив між другим і третім місцями (управління та ІТ) становить понад 19%.

Народний обранець акцентував: за три роки бачимо зміну пріоритетів:

  • ️2023 рік: серед лідерів – "Право", ІТ та "Психологія";

  • ️2024 рік: зростає попит на "Менеджмент", а ІТ починає здавати позиції;

  • ️2025 рік: "Педагогіка" вперше очолює рейтинг, ІТ лише третє, а управлінські спеціальності продовжують бути серед пріоритетних напрямів.

Ми також розповідали, що стартував процес приймання заяв від вступників у магістратуру.