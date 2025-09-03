Укр Рус
3 вересня, 08:41
2

У МОН назвали 10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет

Марія Волошин
Основні тези
  • На бюджет у 2025 році у виші у межах цієї вступної кампанії зарахували 64 873 першокурсників.
  • Найбільше з них – на спеціальність "Середня освіта" – 5 909 осіб.

1 вересня в українських вишах розпочався новий навчальний рік. На перший курс до ЗВО нашої країни зарахували 178 720 першокурсників.

І це без урахування військових та інших спеціалізованих закладів освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. 

Які спеціальності найпопулярніші серед зарахованих на бюджет?

З вищезгаданої кількості зарахованих першокурсників 64 873 осіб навчатимуться на бюджеті. Ще близько 30 тисяч студентів-контрактників  можуть отримати освітні гранти. Тобто понад 50% здобувачів матимуть державну фінансову підтримку.

Найпопулярнішою спеціальністю серед зарахованих першокурсників на бюджет у 2025 році стала "Середня освіта". На неї вступило 5 909 абітурієнтів. 

Загалом 10 спеціальностей, які стали найпопулярнішими серед вступників на бюджет у 2025 році, такі:

  • Середня освіта – 5 909;

  • Медицина – 3 762;

  • Комп'ютерні науки – 2 979;

  • Будівництво та цивільна інженерія – 2 580;

  • Агрономія – 2 283;

  • Інженерія програмного забезпечення – 2 161;

  • Електрична інженерія – 2 083;

  • Філологія – 2 052;

  • Терапія та реабілітація – 1 836;

  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 1 675. 


Результати вступної кампанії 2025 / МОН

