Цьогоріч на навчання до вишів зарахували понад 15 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Це майже на 10 тисяч менше, ніж торік.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву гендиректора Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова під час пресконференції. Він при цьому додав: не треба казати, що у вишах не повинні вчитися чоловіки, яких більш ніж 25.

Скільки чоловіків 25+ вступили у виші?

Чиновник зазначив: такі чоловіки-студенти у вишах були, є і будуть.

Також Шаров порівняв аналогічні показники за попередні роки:

у 2021 році – 7 631 особа;

у 2022 році – 24 726 осіб;

у 2023 році – 53 513 осіб;

у 2024 році – 24 375 осіб;

в 2025 році – 15 156 осіб.

Зазначимо, що значне зростання кількості вступників-чоловіків, яким понад 25 років, у виші з 2022 по 2023 роки могло спричинити бажання отримати відстрочку від мобілізації завдяки освіті.

Так, Шаров висловив припущення, що причиною зменшення кількості абітурієнтів орієнтовно на 10 тисяч під час вступної кампанії 2025 року може бути створення несприятливих умов для потенційних "ухилянтів". Кількість вступників у магістратуру та в аспірантуру поступово повертається до норми.

Чиновник також розповів, що отримали рекомендації до зарахування на бюджет і понад 31 тисяча вступників на магістратуру.

Як змінили правила вступної кампанії?