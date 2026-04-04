Як сказати українською "взаїмно": що з цим словом не так
- Слово "взаїмно" вважається ненормативним в українській мові, воно є калькою з інших мов.
- Рекомендується використовувати "взаємно" або "навзаєм" як правильні українські відповідники.
Ви теж автоматично відповідаєте "взаїмно" на "дякую" чи "гарного дня"? Це слово настільки звичне, що рідко викликає сумніви. Але саме тут ховається маленька мовна пастка – його немає в українській мові.
Яким словом замінити слово "взаїмно", розповідаємо з посиланням на філологиню Ларису Чемерис.
Чи є в українській мові слово "взаїмно"?
У щоденному спілкуванні ми часто відповідаємо на побажання чи компліменти словом Воно звучить звично, зрозуміло і широко вживане. Однак чи відповідає ця форма нормам сучасної української літературної мови?
Українською словом "взаїмно" найчастіше передають як – "мені також", "і мені", або ж просто – "навзаєм".
Форма "взаїмно" є поширеною в розмовному мовленні, але вважається ненормативною. Вона виникла під впливом інших мов російської – "взаимно" чи польської – wzajemnie, тобто спрощена чи калькована форма.
Натомість українська літературна традиція закріпила іншу форму – "взаємно".
Українські мовознавці та словники звертають увагу на те, що корінь слова пов’язаний із прикметником "взаємний", де чітко зберігається звукосполука -є-: взаємний → взаємно.
- "Гарного дня!" – "Взаємно!".
- "Рада тебе бачити! – "Взаємно!".
Крім цього, в українській мові існує й інше слово – "навзаєм", як милозвучна альтернатива. Слово утворилося через поєднання "на" + "взаєм", тобто "на взаємність", "у відповідь". А наголос ставимо на "а" – навзАєм.
Тому, замість "взаїмно" використайте два рівнозначних українських слова – взаємно чи навзаєм.
Отже, у формальному й грамотному мовленні варто відповідати: "Взаємно!" або "Навзаєм!". Говоріть українською без калькування!