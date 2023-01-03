Як весело та з користю провести зимові канікули: цікаві ідеї для школярів

3 січня 2023, 11:33
Читать новость на русском

Джерело:

НУШ

На сьогодні школярі в Україні відпочивають від навчання. І навіть у час відключень світла вони можуть провести зимові канікули з користю та весело.

Сімейна й дитяча психологиня Світлана Ройз поділилися секретами ненудного відпочинку для учнів. При цьому підготувала список ідей. 

Читайте "Свято на кожен день": як цікаво спланувати зимові канікули для дітей

Цікаві ідеї для школярів на зимові канікули

Відтак психологиня радить учням скласти список ідей і влаштувати собі святковий квест. Зокрема: 

  • створити святкову підбірку музики, мультфільмів та фільмів;
  • щоденно читати зимову історію;
  • допомогти одиноким сусідам;
  • коли падає сніг, вивчати сліди тварин;
  • пускати мильні бульбашки;
  • викладати на снігу візерунки;
  • малювати кроками різні предмети; 
  • організувати зимовий пікнік;
  • робити снігових ангелів;
  • грати в сніжки;
  • створювати різнобарвні крижані кулі;
  • зробити "зимовий чай" із корицею та мандариновими скоринками;
  • змайструвати годівницю для птахів;
  • виготовити новорічну іграшку;
  • намалювати листівки і передати воїнам на передову;
  • прикрасити паперовими сніжинками будинок чи під'їзд. 

До теми Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України

Як спланувати зимові канікули

Світлана Ройз каже також радить не забувати про такі правила:

  • на свята учні мають мати час для себе – на ігри, спілкування, прогулянки, розваги зі сім'єю;
  • під час зимових канікул дитина має розподілити час на фізичну активність, читання та перегляд фільмів, ігри з друзями.
Автор: Марія Волошин