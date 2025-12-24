Христос народився, рождається чи ся рождає – як правильно вітатися на Різдво
- На Різдво українці традиційно вітаються словами: "Христос народився", "Христос рождається" або "Христос ся рождає".
- Усі три форми є правильними та мають глибоке коріння в народній і церковній традиції, з традиційною відповіддю: "Славімо Його" або "Славіте Його".
У низці християнських свят є спеціальні традиційні вітання. Серед них і Різдво, яке має і форму вітання, і певну відповідь.
розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.
Як правильно вітатися на Різдво?
У різдвяний період українці традиційно вітаються не звичним "Добрий день!", а словами "Христос народився!". Але в літературі, колядках та публічному просторі – на телебаченні та в пресі, можна зустріти ще кілька варіантів. А тому виникає суперечка, яка з форм є правильною, чи не закралися тут помилки або росіянізми.
Як зазначають у ПЦУ, у період від Різдва Христового і до Стрітення вітання звучить так:
- "Христос народився"
- "Христос рождається"
- "Христос ся рождає"
Усі три варіанти є правильними, вони мають глибоке коріння в народній і церковній традиції
Існує і традиційна відповідь:
- "Славімо Його!"
- "Славіте Його!"
У народних колядках часто звучить: "Христос ся рождає – Славімо Його" ця формула була поширена в Галичині й на Закарпатті. Іван Франко у своїх етнографічних записах згадує, що колядники починали спів саме з цього вітання.
Форма "Христос ся рождає" – це староукраїнський варіант, який зберігся у колядках і народних звичаях. Він не є помилковим, але в сучасній літературній мові вважається архаїчним.
Мовознавці пояснюють: слово "рождається» походить від старослов’янського "рождати" ("народжувати"), тоді як "народився" – сучасна українська форма.
У сучасних творах і публіцистиці частіше зустрічається форма "Христос народився!", яка відповідає нормам літературної мови.
Так вітатися починають уже у Святвечір, коли сідають за вечерю та ходять перші колядники. Хоча є версії, що у надвечір'я Різдва краще використовувати недоконану форму – "Христос рождається". А наступного дня уже – "Христос народився".
Однак, пам'ятаймо, що усі форми правильні, обрати можна будь-яку. Головне, щоб вітання з Різдвом було щирим.