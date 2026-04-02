Мовознавиця назвала 3 грубі помилки, яких припускаються українці

Українська мова багата на виразні словосполучення, проте іноді ми вагаємося, чи правильно їх уживаємо. Особливо це стосується дієслів, які мають кілька значень.

Як правильно пишуться українською три відомих словосполучення, розповідаємо з посиланням на мовознавицю Марію Словолюб.

Чи правильно ви кажете ці вислови?

Щодня ми вживаємо чимало висловів, але не помічаємо у них типових помилок. А робимо їх через багатозначність слів, які не завжди взаємозамінні.

Розгляньмо три поширені вислови – "потерпіти поразку" та "попередити хворобу", "співставити факти". Мовознавці наголошують, що у них українці найчастіше припускаються помилки.

І хоч кожне окреме слово існує в українській мові, але поєднання їх разом – утворює помилку.

потерпіти поразку – правильно: зазнати поразки;

попередити хворобу – правильно: запобігти хворобі ;

; співставити факти – правильно: зіставити факти.

Частина помилок виникає через те, що знаємо їх у російському варіанті і застосовуємо дослівний переклад. Частина – через те, що схожі слова вважаємо взаємозамінними, але насправді вони різняться за змістом.

В українських словниках є слова "потерпати" і "потерпіти", які різняться за значенням:

"Потерпати" – це відчувати страх, побоювання чи перебувати у злиднях, страждати та навіть докладати великих зусиль до виконання роботи.

Вдень вони перебували в замку, а вночі ґрасували околицями, чинячи ґвалт і грабунок. Особливо потерпали від їхніх рук купці. (Юрій Винничук).

Аркадій думав про товаришів. Всі до одного сиділи сьогодні дома, потерпали над граматикою, бо особливо страшно складати перші іспити. (Олександр Копиленко).

"Потерпіти" – це докласти зусиль, щоб зачекати, перенести біль, примиритися з чимось.

Сьогодні ти вже 2 листи моїх матимеш, а я ще ні одного. Потерплю до завтра. (Михайло Коцюбинський).

А от з слово "попередити" – це "повідомити", тому хворобу повідомити, щоб вона не приходила – неможливо.

Слова "співставити", словники взагалі не фіксують, лише – зіставити / зіставляти, тобто порівняти два предмети, факти чи аргументи, чи ставити щось поруч.

Тому усе просто – лише варто знати значення слова і ви не будете плутатися. Говоріть українською!

