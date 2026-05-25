"Це не ок": ведучий Янович оприлюднив результати НМТ і "нарвався" на критику

Український актор і сценарист Євген Янович взяв участь у національному мультитесті. Про те, що записався на тестування, згадав за день іспиту.

Після того як склав тестування, поділився своїми результатами у соцмережі Threads. Однак "нарвався" на критику.

Чому критикують Яновича?

Янович опублікував у соцмережі фото своїх результатів, яке він зробив одразу після завершення мультитесту.

Шановні тредчани, я склав НМТ. Математику писав 70 хвилин десь і набрав найменше балів. Історію 20 хвилин і набрав найбільше… Якщо переводити на 200-бальну систему, то: українська – 160, математика – 163, історія – 169 і географія – 172,

– написав він.

У коментарях відразу поцікавилися, як він, попри заборону, зміг сфотографувати результати. Адже телефони учасники НМТ не можуть брати зі собою на іспит, а результати можуть записувати на листках, які треба попросити в інструктора тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).

Янович заявив, що "закінчив тест, забрав телефон, клацнув екран комп'ютера".



Результати НМТ Яновича / скриншот допису

Що кажуть в УЦОЯО?

"Інтерфакс-Україна" поцікавився в Українського центру оцінювання якості освіти, чи можна учасникові НМТ фотографувати свої результати на мобільний телефон після завершення тестування.

Це не ок. Але, гадаю, у ТЕЦ знали пана Євгена, тож не змогли встояти перед його публічністю і шармом і дозволили використати телефон після завершення іспитування,

– заявила очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.