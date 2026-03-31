Укр Рус
Освіта в Україні: Заборона смартфонів у школах: батьків попередили про ризики
31 березня, 15:35
3
Оновлено - 15:44, 31 березня

"У країні – війна": чим загрожує дітям заборона смартфонів у школах

Марія Волошин
Основні тези
  • У Верховній Раді запропонували законопроєкт щодо обмеження використання гаджетів під час навчального процесу.
  • Експерти вважають, що заборона може викликати тривожність у дітей та не покращити якість навчання, особливо в умовах війни.

Днями у Верховній Раді з'явилася ініціатива щодо обмеження використання гаджетів під час навчального процесу. Ініціатором законопроєкту став нардеп Георгій Мазурашу.

Натомість заборона мобільних телефонів у школах може загрожувати безпеці дитини. Про це заявила співголова ГО "Батьки SOS" Альона Парфьонова в етері КИЇВ24.

Чим небезпечне обмеження смартфонів у школах?

Парфьонова заявила, що є чимало досліджень, які показали, що заборона не призводить до покращення якості навчання. 

Але ця заборона може спричинити тривожність у дитини. До того ж треба враховувати, що в країні – війна. Вчора скільки разів у нас повітряні тривоги протягом дня лунали і діти перебували в укриттях. Але в усякому разі це приватна річ дитини, 
– вважає вона.

Парфьонова при цьому переконана, що треба не забороняти гаджети, а вчити медіаграмотності.

Зверніть увагу! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий каже, що заборона смартфонів у школах не є пріоритетом для МОН, але це питання варто обговорити з громадськістю.

Що відомо про обмеження?

  • Ідея вищезгаданого законопроєкту – обмеження у школах на користування смартфонами, планшетами та смартгодинниками під час уроків.
  • Винятки у разі необхідності для навчання або з медичних причин.

Чи казали раніше?

  • Освітній омбудсмен Надія Лещик торік розповідала РБК-Україна, чи варто очікувати на такі нововведення в Україні.

  • Лещик зазначила: це може бути поганим прикладом, коли учень не вчиться, а сидить у телефоні. Водночас, за її словами, у країні триває війна, лунають повітряні тривоги. У час тривоги учні мають взяти всі свої речі та перейти в укриття.

  • І тому цей спосіб, коли в коробочку складають телефони й та коробочка зберігається у вчителя, на мою думку, не дуже досконалий. Бо тоді відповідальний за цей смартфон вчитель, заявила освітній омбудсмен.