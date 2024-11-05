У КНУ імені Шевченка заборонять Telegram: кого це стосуватиметься

У КНУ імені Шевченка запроваджують нові правила використання месенджера Telegram. Ректор університету підписав наказ, який зобов’язує користувачів перейти на інші платформи.

Обмеження на використання месенджера Telegram у КНУ запровадять з 11 листопада. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Суспільне.

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Що відомо про обмеження користування Telegram у КНУ

Зверніть увагу! Зміни та стосуватимуться всіх співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які використовують службові пристрої.

Це рішення ухвалив ректор університету Володимир Бугров, про що повідомила пресслужба вишу.

4 листопада на Telegram-каналі університету стартувало опитування, метою якого було визначити, яку альтернативну платформу студенти та викладачі оберуть для спілкування.

Де ще заблокували Telegram