У КНУ імені Шевченка заборонять Telegram: кого це стосуватиметься
У КНУ імені Шевченка запроваджують нові правила використання месенджера Telegram. Ректор університету підписав наказ, який зобов’язує користувачів перейти на інші платформи.
Обмеження на використання месенджера Telegram у КНУ запровадять з 11 листопада. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Суспільне.
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Що відомо про обмеження користування Telegram у КНУ
Зверніть увагу! Зміни та стосуватимуться всіх співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які використовують службові пристрої.
Це рішення ухвалив ректор університету Володимир Бугров, про що повідомила пресслужба вишу.
4 листопада на Telegram-каналі університету стартувало опитування, метою якого було визначити, яку альтернативну платформу студенти та викладачі оберуть для спілкування.
Де ще заблокували Telegram
Раніше в Україні державним службовцям, військовим та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати Telegram на службових пристроях, за винятком тих, для кого це необхідно за службовими обов'язками.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення також заборонила використання Telegram на службових пристроях співробітників для захисту службової інформації та створює сегмент мережі для аналізу діяльності медіа в Telegram.
- Блокування соцмережі також сталось і у Львівському національному університеті імені Франка.