Як змінилося викладання "Захисту України" у школах: деталі від МОН

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про зміни у викладанні "Захисту України" у школах. Каже, що задоволений змінами майже на 70%.

Це стільки, скільки дітей охопили новим підходом. Про це заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".

Що змінилося у викладанні предмета?

Посадовець зазначив, що бачить, як розгорнулася інфраструктура – є близько тисячі осередків.

Змінився підхід, викладання "Захисту України" почало здійснюватися тренінговим методом. Не в класно-урочній моделі, а в осередках, коли школа, клас виїжджає на цілий день в осередок, де їм на різні модулі відповідні заняття за різним рівнем активності,

– розповів очільник МОН.

9 нових модулів стосуються практичних навичок, додав міністр.

Це тактична підготовка, стрілецька підготовка, це все, що стосується інженерії, зокрема й управління пілотування дронів і уміння оперувати інженерними засобами іншими. Це радіозв'язок, це топографія, це обов'язково – домедична допомога, яка містить елементи тактичної медицини також,

– продовжив він.

Цікаво! З 1 вересня 2025 року предмет "Захист України" у школах нашої держави викладають по-новому. На уроках більше практики та менше теорії.

За словами Лісового, завдання "Захисту України" – не лише в питанні воєнних викликів, а в питанні викликів взагалі.

І наше завдання – допомогти молоді без страху входити в доросле життя, не тільки з огляду на можливий воєнний виклик, а на різні виклики життя,

– резюмував він.

Що відомо про викладання цього предмета?