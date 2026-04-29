Школи в Україні повинні розробити та погодити правила доступу і перебування працівників та учнів, а також інших осіб на території та в приміщеннях закладу освіти. Адже недавно набули чинності відповідні Типові правила, які це передбачають.
Про це повідомила у фейсбуці освітній омбудсмен Надія Лещик. Вона прокоментувала затвердження цих правил.
Що мають знати у школах?
Освітній омбудсмен каже, що нові правила повинні сприяти створенню безпечних умов перебування працівників, учнів, вчителів на території та в приміщеннях закладів освіти. Також мінімізувати загрози життю та здоров'ю школярів та запобігати терористичним загрозам.
Нові правила доступу схвалюватимуть збори колективу школи. Їх також розмістять у доступному для відвідувачів місці.
Надія Лещик також нагадала, що правила доступу до школи не повинні порушувати принципи рівності. Також вони не можуть дозволяти надання комусь у школі привілеїв чи обмежувати когось.
Дотримуватися відповідних правил доступу до школи повинні будуть учні, вчителі та інші працівники закладу освіти та його відвідувачі.
Як посилили безпеку у школі?
В Україні в час війни посилюють заходи безпеки у школах. У закладах освіти з'являться системи термінового виклику поліції, відеоспостереження та металодетектори, повідомляла освітній омбудсмен України Надія Лещик.
На території та у приміщеннях шкіл будуть заходи з фізичної та технічної охорони. До заходів з технічної охорони належать, зокрема:
Нагадаємо, що торік у вересні Верховна Рада України ухвалила Закон про запровадження заходів безпеки у школах.
Що раніше казали у Раді?
Голова Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак недавно писав у своєму телеграм-каналі, що в Україні необхідно прискорити виконання закону щодо запровадження заходів безпеки у школах. Зокрема, щодо упровадження систем контролю доступу до освітніх закладів. Мовилось, зокрема, про встановлення пропускних рамок задля підвищення безпеки.
У деяких школах вже триває пілотний проєкт програми постійного знаходження офіцерів безпеки. До слова, в Україні триває реалізація програми "Безпечна школа".