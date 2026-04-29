Що раніше казали у Раді?

Голова Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак недавно писав у своєму телеграм-каналі, що в Україні необхідно прискорити виконання закону щодо запровадження заходів безпеки у школах. Зокрема, щодо упровадження систем контролю доступу до освітніх закладів. Мовилось, зокрема, про встановлення пропускних рамок задля підвищення безпеки.

У деяких школах вже триває пілотний проєкт програми постійного знаходження офіцерів безпеки. До слова, в Україні триває реалізація програми "Безпечна школа". 