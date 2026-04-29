Школи в Україні повинні розробити та погодити правила доступу і перебування працівників та учнів, а також інших осіб на території та в приміщеннях закладу освіти. Адже недавно набули чинності відповідні Типові правила, які це передбачають.

Про це повідомила у фейсбуці освітній омбудсмен Надія Лещик. Вона прокоментувала затвердження цих правил.

Дивіться також Реформа старшої профільної школи: чи можна навчатися у ліцеї дистанційно

Що мають знати у школах?

Освітній омбудсмен каже, що нові правила повинні сприяти створенню безпечних умов перебування працівників, учнів, вчителів на території та в приміщеннях закладів освіти. Також мінімізувати загрози життю та здоров'ю школярів та запобігати терористичним загрозам.

Нові правила доступу схвалюватимуть збори колективу школи. Їх також розмістять у доступному для відвідувачів місці.

Уряд України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, заборонених у школах. Причому як на території закладу освіти, так і в приміщеннях.

Надія Лещик також нагадала, що правила доступу до школи не повинні порушувати принципи рівності. Також вони не можуть дозволяти надання комусь у школі привілеїв чи обмежувати когось.

Дотримуватися відповідних правил доступу до школи повинні будуть учні, вчителі та інші працівники закладу освіти та його відвідувачі.

Дивіться також "Вседозволеність у школах – не норма": вчителька з Мукачева підняла болючу тему виховання

Як посилили безпеку у школі?

В Україні в час війни посилюють заходи безпеки у школах. У закладах освіти з'являться системи термінового виклику поліції, відеоспостереження та металодетектори, повідомляла освітній омбудсмен України Надія Лещик.