Один із корпусів Львівської політехніки знесли

У Львові знесли п'ятиповерхову будівлю колишнього Інституту сталого розвитку імені Чорновола. Вона була розташована на вулиці Чупринки.

Протягом останніх років будівля була одним із корпусів НУ "Львівська політехніка". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

Що відомо про цю будівлю?

Будівлю спорудили у 1957 році в стилі радянського неокласицизму. У ній функціонували лише заклади освіти: Львівський електромеханічний технікум (1957 – 1963), Львівський технікум радіоелектроніки (1963 – 1994), Західноукраїнський колегіум (1994 – 2003), коледж Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління при Донецькій державній академії управління (2003 – 2005), коледж ЛДІ НІУ імені Чорновола (2005 – 2010). З 2010 року будівлю використовував технологічний коледж НУ "Львівська політехніка".

З 2024 року корпус використовує приватна школа. Сама будівля з 2021 року перебуває у власності концерну ТОВ "Електрон-Екосіті". 2025 року компанія отримала дозвіл на реконструкцію будівлі під спортивний освітній комплекс із дворівневою автостоянкою. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зауважив, що потрібне погодження проєкту з Мінкультом та інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля перебувала в аварійному стані.

Днями будівлю повністю демонтували.

