Навчальні заклади на Одещині переходять на дистанційку

В Одеській області прогнозують різке погіршення погодних умов. Вже у вівторок, 27 січня, в регіоні прогнозують зниження температури, налипання мокрого снігу та ожеледицю.

Так, закладам освіти на Одещині рекомендують перейти на дистанційний формат навчання. Про це поінформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про онлайн-навчання в Одеській області?

Як повідомили в ОВА, рекомендація до навчання в дистанційному форматі 27 січня стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Олег Кіпер підписав відповідний лист та закликав керівників громад за потреби організувати чергові групи у дитсадках.

Головне зараз – подбати про безпеку дітей та педагогів,

– наголосив він.

Варто нагадати, що через надзвичайну ситуацію в енергетичному секторі Кабінет міністрів дозволив тимчасово призупиняти очне навчання в закладах освіти по всій країні.

Водночас остаточне рішення залишили за місцевою владою. Його ухвалюють з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації в конкретному регіоні. Громади могли запроваджувати дистанційний формат або оголошувати канікули, зокрема до 1 лютого 2026 року.

Яка ситуація в різних областях?