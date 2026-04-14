"Це критично": скільки студентів-педагогів стають вчителями

За останні 10 років кількість вчителів, молодших 30 років, в Україні зменшилася удвічі. Вони обирають інші професії.

Про це у бліцінтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. За його словами, щороку на державне замовлення педагогічну освіту здобувають 10 тисяч студентів.

Чому молодь не стає вчителями?

З цих 10 тисяч, каже нардеп, вчителями стають менш ніж 20%.

8 тисяч майбутніх педагогів не йдуть працювати педагогами, вони йдуть на іншу роботу. Для нас це критично. Ми замовляємо для держави 10 тисяч фахівців. Це стільки, скільки нам потрібно щороку в системі для того, щоб в країні була стала кількість вчителів,

– повідомив Бабак.

І додав, що молодий вчитель мав би отримувати три "мінімалки", тобто це майже 25 тисяч. А з отриманням стажу – дедалі більше, до 40– 50 тисяч.

Зверніть увагу! Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв у межах подкасту "Діалоги", що середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало.

Нардеп також заявив, що, за даними дослідження, підвищення зарплати молодим вчителям до рівня приблизно середньої по країні позитивно впливає на якість освіти. Бо приходять молоді, мотивовані вчителі, які вчать по-сучасному.

У нас середній вік вчителя в школах зараз – 47 – 48 років. Це саме середній вік, тобто є молодь після університету, а є ті, кому за 70. І ми будемо втрачати фахівців з об'єктивних причин: будуть йти з професії старші, але не будуть приходити молоді,

– зауважив очільник Комітету.

Нагадаємо, що освітній омбудсмен Надія Лещик під час участі у форумі "Бути вчителем. Початок професійного шляху" розповіла, що на мотивацію молодого вчителя щодо того, аби залишатися працювати у школі, впливають кілька факторів. Зарплата – один із них. Також важлива атмосфера у колективі та взаємодія з колегами.

Яку зарплату отримуватимуть молоді вчителі?