Чи можуть вчителям "врізати" зарплату через малу кількість дітей на уроках

11 березня 2023, 14:36
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Джерело:

НУШ

Останнім часом вчителів турбує питання про те, чи можуть їм зменшити оплату праці через малу кількість учнів на онлайн-уроках. Зокрема, чи варто очікувати такого вчинку від відділу освіти.

Усі відповіді є в освітньому законі. Він регулює права та обов'язки педагогів, а також питання оплати їхньої праці. 

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Чи можуть вчителям "врізати" зарплату 

Відповідно до Закону України про освіту, органи управління, тобто відділи, управління, департаменти, вже не є роботодавцями для вчителів. Натомість такими є самі школи та їхні директори.

Тож тепер школа та її очільник має право самостійно брати на роботу педагогів та звільняти їх. А також визначати їхні посадові обов'язки, притягувати до відповідальності тощо.

Тож, якщо орган управління освіти ухвалює рішення про невиплату вчителю повної зарплати, такі дії є незаконні і можуть каратися законом.

При цьому аргумент про "малу кількість учнів на онлайн-уроці" не є причиною для врізання заробітку педагогам. 

Якщо такі факти є, вчителям радять звертатися в управління Держпраці. 

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Вчителям не збільшують зарплату 

  • Українським учителям вже 3 роки не збільшують зарплату.
  • Тепер в освітньому комітеті заявили, що збільшать зарплати педагогам лише після завершення війни в Україні. Деталі – читайте за цим посиланням.
  • До слова, українські вчителі наразі отримують від 6 до 21 тисячі гривень на місяць, залежно від категорії, кількості годин тощо.
  • Які зарплати отримують вчителі в різних регіонах України – читайте тут.
Автор: Марія Волошин