Чи можуть вчителям "врізати" зарплату через малу кількість дітей на уроках

Останнім часом вчителів турбує питання про те, чи можуть їм зменшити оплату праці через малу кількість учнів на онлайн-уроках. Зокрема, чи варто очікувати такого вчинку від відділу освіти.

Усі відповіді є в освітньому законі. Він регулює права та обов'язки педагогів, а також питання оплати їхньої праці.

Читайте У Раді розповіли, коли вчителям піднімуть зарплати

Чи можуть вчителям "врізати" зарплату

Відповідно до Закону України про освіту, органи управління, тобто відділи, управління, департаменти, вже не є роботодавцями для вчителів. Натомість такими є самі школи та їхні директори.

Тож тепер школа та її очільник має право самостійно брати на роботу педагогів та звільняти їх. А також визначати їхні посадові обов'язки, притягувати до відповідальності тощо.

Тож, якщо орган управління освіти ухвалює рішення про невиплату вчителю повної зарплати, такі дії є незаконні і можуть каратися законом.

При цьому аргумент про "малу кількість учнів на онлайн-уроці" не є причиною для врізання заробітку педагогам.

Якщо такі факти є, вчителям радять звертатися в управління Держпраці.

До теми Зросла під час війни: у МОН розсекретили зарплату Шкарлета

Вчителям не збільшують зарплату