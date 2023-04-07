Підвищення призупинили: якою має бути базова зарплата вчителя
Джерело:decentralization.gov.ua
Базова зарплата вчителя найнижчої кваліфікаційної категорії має бути не менше ніж три розміри мінімальної заробітної плати в Україні. Це визначає Закон України "Про освіту".
Співвідношення зарплат учителів із вимогами закону про освіту проаналізували експерти шведсько-українського проєкту "Підтримка децентралізації в Україні" Ян Герчинський та Ігор Островський.
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Якою має бути базова зарплата вчителя
Експерти наголошують: цієї мети закону так і не досягли. Зарплати вчителів в Україні завжди були значно нижчими.
Хоча Постанова КМУ № 822 від 10 липня 2019 року передбачає суттєве підвищення зарплат педагогів, проте з листопада 2019 року її неодноразово призупиняли (наразі – до грудня 2023 року).
Витрати з держбюджету на повне виконання положень закону про освіту щодо зарплат вчителів ніколи не були реально оцінені та публічно не обговорювалися,
– заявили автори дослідження.
В аналітичній довідці експерти розглянули також два різні пункти закону про освіту щодо мінімальної зарплати вчителів. А саме: вимоги щодо перехідного періоду та вимоги щодо дії постійної норми закону.
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Вчителям не збільшують зарплату
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