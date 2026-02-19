Нардепів просять виділити 15 мільярдів на зарплати вчителям

Профспілка освітніх працівників звернулася до нардепів з питанням виділення коштів на зарплати вчителям. Верховну Раду просять підтримати законопроєкт щодо субвенції на 15 мільярдів гривень задля підвищення оплати праці педагогів.

Звернення вже скерували очільниці Бюджетного комітету Роксолані Підласій та керівнику Освітнього комітету Сергієві Бабаку. Про це інформує пресслужба Профспілки працівників освіти і науки України.

Що просять освітяни?

Законопроєкт передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету на 20 мільярдів гривень завдяки додатковим податковим надходженням.

15 мільярдів гривень, зокрема, пропонують спрямувати як субвенцію місцевим бюджетам на підвищення посадових окладів вчителям. Це дасть можливість виконати обіцяне підвищення зарплати протягом 2026 року на 50% повністю.

У Профспілці кажуть, що підвищення окладів педагогів за кошти місцевих бюджетів створює додаткове навантаження на громади. У бюджетах на цей рік такі видатки не передбачені. Тому варто скерувати на місця кошти з держбюджету.

Також у Профспілці просять парламентарів визначити механізм розподілу передбачених 15 мільярдів гривень між місцевими бюджетами та конкретизувати їхні обсяги.

Що відомо про підвищення зарплат учителів?