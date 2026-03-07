Популярний міф про завдання НМТ спростували: чого не варто боятися учасникам
- Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко спростувала міф про складність НМТ.
- Зазначила, що демонстраційні варіанти не відрізняються за складністю від реальних тестів.
Випускники, які готуються до складання НМТ, часто можуть чути різні міфи про тестування. Зокрема, про завдання на мультитесті.
Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І спростувала один із таких міфів.
Чого не варто боятися учасникам НМТ?
Вакуленко зауважила, що демонстраційними варіантами, зокрема, є і тести минулих років, які УЦОЯО теж розміщує.
Ви можете переконатися у тому, що за складністю вони не відрізняються від демонстраційних. Тобто всі ті міфи, легенди про те, що у демонстраційних варіантах вам дають змогу попрацювати з дуже простими варіантами, а ви прийдете на тест – і там буде страшно складно, ви побачите, що це не підтверджується,
– акцентувала очільниця Центру.
І додала, що під час підготовки до тестування варто звернути увагу на тактику проходження тесту. Зокрема, на питання про використання довідкових матеріалів, або з чого починати – з мови чи з математики. Також на те, чи переходити від одного предмета до іншого у межах
одного блоку.
Підготовка до НМТ / скриншот відео
Також навчіться стежити за часом. Єдине, чим відрізняється принципово демонстраційний варіант на платформі ВШО від тестувальника в реальному часі, це те, що відліку часу не пропонуватимуть,
– повідомила Вакуленко.
І додала, що його можна встановити на своєму комп'ютері.
Що відомо про НМТ-2026?
Цьогоріч на НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія – з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Тестування буде протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
На мультитесті планують використовувати відеонагляд і металошукачі.