Освіта Саморозвиток Не "землетрєсєніє": як правильно українською назвати поштовхи під землею
2 лютого, 16:06
2

Не "землетрєсєніє": як правильно українською назвати поштовхи під землею

Марія Волошин
Основні тези
  • 2 лютого в Азовському морі стався землетрус магнітудою 5,1, який відчули в Криму та на Півдні й Сході України.
  • Правильна назва цього явища українською — землетрус, а не "землетрєсєніє".

2 лютого в Азовському морі стався землетрус. Підземні поштовхи добре відчули у різних населених пунктах Криму та на Півдні й Сході нашої держави.

24 Канал при цьому розповість, як правильно назвати це природне явище українською. Зокрема, наголошуємо, що не варто казати "землетрєсєніє".

Як назвати поштовхи під землею українською?

Правильно підземні поштовхи називати землетрусом, а не "землетрєсєнієм". 

Якщо заглянути у Словник української мови, то читаємо, що "землетрус – це коливання земної поверхні та підземні поштовхи, які виникають унаслідок геологічних процесів, що відбуваються у надрах Землі або в земній корі. Землетруси – раптові рухи земної кори, викликані внутрішніми причинами".

Приклад: "Минуло трохи більше року, як землетрус обернув пишну Мессіну в груду каміння" (Михайло Коцюбинський).

Також у словниках можна знайти такі синоніми до цього слова: 

  • струс;

  • двигіт;

  • поштовх;

  • трус землі.

Що відомо про землетрус, який стався сьогодні? 

  • У понеділок, 2 лютого, близько 11:47 в Азовському морі сталися підземні поштовхи.
  • Землетрус добре відчули в різних населених пунктах Криму та на Півдні й Сході України.
  • Епіцентр землетрусу був у морі, однак на суші його частково відчули жителі Дніпра, Запоріжжя, Донеччини та Криму.
  • Поштовхи були на рівні 5,1 бала за шкалою Ріхтера.
  • За такої магнітуди землетрус відчувається на відстань до 300 кілометрів.
  • Головний центр спеціального контролю повідомив, що поштовхи фіксувалися за 30 кілометрів до узбережжя Криму.
  • За класифікацією землетрусів він належить до сильно помірних.
  • Сейсмологи зазначили, що землетрус не мав завдати значних руйнувань.