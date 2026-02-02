Не "землетрєсєніє": як правильно українською назвати поштовхи під землею
- 2 лютого в Азовському морі стався землетрус магнітудою 5,1, який відчули в Криму та на Півдні й Сході України.
- Правильна назва цього явища українською — землетрус, а не "землетрєсєніє".
2 лютого в Азовському морі стався землетрус. Підземні поштовхи добре відчули у різних населених пунктах Криму та на Півдні й Сході нашої держави.
24 Канал при цьому розповість, як правильно назвати це природне явище українською. Зокрема, наголошуємо, що не варто казати "землетрєсєніє".
Дивіться також Не кажіть "кот наплакал": українська мова має з десяток крутих відповідників цій фразі
Як назвати поштовхи під землею українською?
Правильно підземні поштовхи називати землетрусом, а не "землетрєсєнієм".
Якщо заглянути у Словник української мови, то читаємо, що "землетрус – це коливання земної поверхні та підземні поштовхи, які виникають унаслідок геологічних процесів, що відбуваються у надрах Землі або в земній корі. Землетруси – раптові рухи земної кори, викликані внутрішніми причинами".
Приклад: "Минуло трохи більше року, як землетрус обернув пишну Мессіну в груду каміння" (Михайло Коцюбинський).
Також у словниках можна знайти такі синоніми до цього слова:
струс;
двигіт;
поштовх;
трус землі.
Дивіться також Час подати показники: як правильно сказати "щьотчик" українською мовою
Що відомо про землетрус, який стався сьогодні?
- У понеділок, 2 лютого, близько 11:47 в Азовському морі сталися підземні поштовхи.
- Землетрус добре відчули в різних населених пунктах Криму та на Півдні й Сході України.
- Епіцентр землетрусу був у морі, однак на суші його частково відчули жителі Дніпра, Запоріжжя, Донеччини та Криму.
- Поштовхи були на рівні 5,1 бала за шкалою Ріхтера.
- За такої магнітуди землетрус відчувається на відстань до 300 кілометрів.
- Головний центр спеціального контролю повідомив, що поштовхи фіксувалися за 30 кілометрів до узбережжя Криму.
- За класифікацією землетрусів він належить до сильно помірних.
- Сейсмологи зазначили, що землетрус не мав завдати значних руйнувань.