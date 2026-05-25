"Для них це щось з іншого світу": українець порівняв життя у Японії та Україні

18-річний українець Дарій Кузьмінський вчиться у міжнародній школі у Японії. Він розповів, чим його вразила ця країна.

Про це юний науковець зі Львова розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Також він уточнив, що могла б запозичити у японців наша країна.

Чим відрізняються Україна та Японія?

Хлопець каже: українці думають, що Японія – вже на 200 років попереду. Якщо ж глянути не на столицю, а на віддалені кутки, то розумієш: Україна не є настільки позаду.

У нас, наприклад, доволі розвинена банківська система, зокрема Дія. Для них це щось з іншого світу. Тут все тримається на готівці. Є багато магазинів, в яких ти можеш оплатити товари лише готівкою. У всіх потягах видають паперовий квиток, щоб ти його закомпостував,

– повідомив Кузьмінський.

Однак, за його словами, система транспорту у Японії неймовірно сильно розвинена.

Як працює система транспорту у Японії?

Хлопець зізнався, що хотів би бачити таку систему в Україні.

Поїзди тут не запізнюються ні на хвилину. Навіть у селах. Це теж дуже дивує. За хвилину запізнення вони ледь не на колінах просять вибачення. Японці також планують запустити поїзди, які будуть їздити зі швидкістю 600 кілометрів на годину,

– зауважив учень.

І додав, що за годину ви можете проїхати пів Японії. Однак його дивує контраст швидкості поїздів та того, що треба купувати лише паперовий квиток. Але більшість японців обирає поїзд, бо дістати до пункту призначення можна швидше, ніж літаком.

Квиток на швидкісний поїзд, наприклад, на відстань 150 кілометрів, коштує тут близько 1,5 тисячі гривень,

– уточнив він.

Швидкісні японські поїзди / Фото з Вікіпедії

У якій галузі – величезний прогрес?

Студента також вразила медицина у Японії. Каже: там – великий прогрес. Навіть наші українські медики приїжджали сюди вчитися. Зізнається що ця система охорони здоров'я йому подобається більше.

Вони допомагають, але не спішать. Тобто, якщо не бачать потреби втручатися в організм, не робитимуть цього. Приватна медицина тут доволі доступна,

– каже Дарій.

І додав, що японці не нехтують своїм здоров'ям.