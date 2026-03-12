Укр Рус
12 березня, 17:38
3

Заяв було вдвічі більше: скільки абітурієнтів погодились на "Зимовий вступ"

Марія Волошин
Основні тези
  • На "Зимовий вступ" подали 2460 заяв, але навчання розпочали 1027 абітурієнтів у 46 вишах.
  • Програма передусім орієнтована на молодь з окупованих територій, військових та тих, хто не склав НМТ з об'єктивних причин.

У нашій державі недавно анонсували запровадження зимової вступної кампанії до закладів вищої освіти. Новація стартувала цієї зими.

Навчання за програмою розпочали 1027 майбутніх вступників. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, інформує Osvita.ua.

Скільки вступників обрали "Зимовий вступ"?

Посадовець зазначив, що загалом подали 2460 заяв на участь у програмі "зимового вступу". 

Але навчання на "нульовому курсі" розпочали лише 1027 майбутніх абітурієнтів у 46 вишах. Цей курс передбачає підготовку вступника до складання національного мультитесту. 

З них на денній формі навчаються 454 майбутні студенти Інші – дистанційно.

Хто міг взяти участь у програмі?

У МОН заявляли, що місця першочергово передбачили для таких категорій вступників:

  • молодь із тимчасово окупованих або прифронтових територій, яка не змогла вступити влітку;

  • військовослужбовці, ветерани та ті, хто повертається з полону або демобілізується після завершення основного набору;

  • вступники, які не склали НМТ з об'єктивних причин, наприклад, через вимушений виїзд за кордон або перебої зі зв'язком та безпекою під час тестування.

Для них також передбачили гранти на навчання, стипендії та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно.

Що відомо про зимову вступну кампанію?

  • ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.

  • Вступники можуть взимку пройти "нульовий курс" перед основною вступною кампанією.

  • При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.

  • Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".