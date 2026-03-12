Заяв було вдвічі більше: скільки абітурієнтів погодились на "Зимовий вступ"

У нашій державі недавно анонсували запровадження зимової вступної кампанії до закладів вищої освіти. Новація стартувала цієї зими.

Навчання за програмою розпочали 1027 майбутніх вступників. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, інформує Osvita.ua.

Скільки вступників обрали "Зимовий вступ"?

Посадовець зазначив, що загалом подали 2460 заяв на участь у програмі "зимового вступу".

Але навчання на "нульовому курсі" розпочали лише 1027 майбутніх абітурієнтів у 46 вишах. Цей курс передбачає підготовку вступника до складання національного мультитесту.

З них на денній формі навчаються 454 майбутні студенти Інші – дистанційно.

Хто міг взяти участь у програмі?

У МОН заявляли, що місця першочергово передбачили для таких категорій вступників:

молодь із тимчасово окупованих або прифронтових територій, яка не змогла вступити влітку;

військовослужбовці, ветерани та ті, хто повертається з полону або демобілізується після завершення основного набору;

вступники, які не склали НМТ з об'єктивних причин, наприклад, через вимушений виїзд за кордон або перебої зі зв'язком та безпекою під час тестування.

Для них також передбачили гранти на навчання, стипендії та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно.

