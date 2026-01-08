Що відомо про зимову вступну кампанію?

  • В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів.

  • Новація стартує вже цієї зими.

  • Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.

  • ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.

  • Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.

  • При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.

  • Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".