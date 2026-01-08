Не так давно МОН України анонсувало зимову вступну кампанію. А нещодавно опублікувало перелік вишів, у яких можна реєструватися на "нульовий курс".
Його запровадження підтвердили 63 ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення в ефірі телемарафону заступника очільника відомства Миколи Трофименка.
Скільки вишів запровадять "нульовий курс"?
Посадовець каже, що це іміджева ініціатива, до якої прагнуть долучитися всі виші країни.
Головне завдання – активно комунікувати з абітурієнтами, показувати можливості навчання, залучення до студентського життя і спонукання студента до вибору, щоб більш свідомо були обрані освітні програми та університети, в яких наші здобувачі освіти хочуть навчатися,
– зазначив Трофименко.
І додав, що для певних категорій вступників передбачили держпідтримку. Мовиться, зокрема, про тих, хто виїжджає з ТОТ, та військовослужбовців.
Інформацію щодо вступу на "нульовий курс" оприлюднюватимуть на сайті вишів.
Що відомо про зимову вступну кампанію?
В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів.
Новація стартує вже цієї зими.
Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.
ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.
Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.
При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.
Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".