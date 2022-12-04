Різні дати і тривалість: коли канікули у школах Вінниччини, Хмельниччини і Чернівеччини
Джерело:НУШ
У кінці грудня у більшості шкіл України стартують зимові канікули. Терміни залежать від безпеки у регіоні, функціонування інфраструктури та того, чи відпочивали учні восени.
У Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях дати початку зимових канікул трохи різняться. Коли діти підуть на відпочинок, читайте у матеріалі.
Важливо Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі
Коли зимові канікули у школах України 2022 – 2023
Вінницька область
Хмельницька область
У майже 550 школах Хмельниччини зимові канікули мають стартувати у період від 7 грудня 2022 до 2 січня 2023 року. При цьому закінчитися – від 8 до 30 січня 2023 року.
У 14 закладах Городоцької міської ради, за інформацією ОВА, канікули заплановані з 30 грудня 2022 року до 6 березня 2023.
Чернівецька область
У Чернівецькій області зимові канікули рекомендували проводити у період з 26 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року. На цей термін канікули запланували у понад 340 школах області.
До слова, у понад 120 школах Чернівеччини осінні канікули перенесли на зимовий період. Відтак тривалість відпочинку учнів збільшили. Наприклад, учні 9 шкіл відпочиватимуть з 2 до 22 січня. А 85 – з 26 грудня до 15 січня.
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.