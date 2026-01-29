МОН рекомендує продовжити канікули або дистанційку у вишах

Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого. Відповідний лист вже надіслали ректорам університетів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Як вчитимуться студенти?

Посадовець при цьому зауважив, що остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти. Він може це зробити у межах повноважень, передбачених автономним статусом. При цьому на місцях повинні враховувати безпекову та енергетичну ситуацію.

Університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також – за можливості – для людей поруч,

– додав посадовець.

В Києві студентські об'єднання ініціювали організацію допомоги людям похилого віку та маломобільним особам. МОН налагоджує координацію цього процесу разом із Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше залучити наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах.

Як триває навчання в Україні?