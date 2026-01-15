У Києві зимові канікули продовжать до 1 лютого, – Свириденко
- У Києві зимові канікули в школах продовжать до 1 лютого 2026 року через надзвичайну ситуацію в енергетиці.
- Рішення не поширюється на дитячі садки.
У Києві зимові канікули мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Це рішення ухвалили на тлі надзвичайної ситуації в українській енергетиці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Де продовжать зимові канікули у Києві?
Юлія Свириденко зазначила, що Міністерство освіти і науки України та КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули в українській столиці до 1 лютого 2026 року. Водночас відповідне рішення не поширюється на дитячі садки.
МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року — залежно від безпекової ситуації в регіоні,
– написала прем'єрка.
Які рішення ухвалили щодо зимових канікул в інших містах України?
У Львові з 15 січня школи розпочали навчання у звичному очному форматі. До цього у місті тривали подовжені зимові канікули для школярів.
У Дніпрі через погіршення погодних умов та зниження температури з 12 по 16 січня включно деякі заклади освіти перевели на дистанційну форму навчання. Школи, гімназії та ліцеї у зазначений період працюватимуть дистанційно.
А Одеська ОВА рекомендувала закладам освіти області тимчасово перейти на дистанційний формат роботи з 9 по 19 січня. Або ж продовжити зимові канікули на цей період.