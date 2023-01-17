Коли закінчаться зимові канікули у школах Закарпаття, Івано-Франківська та Сум
У частині українських шкіл вже завершилися зимові канікули. В інших діти повертаються на навчання у середині чи в кінці січня.
Є й такі школи, в яких навчання стартує у лютому – березні. А от коли закінчаться канікули у школах Закарпаття, Івано-Франківська та Сум, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Читайте Коли закінчаться зимові канікули у школах України
Коли закінчаться зимові канікули у школах Закарпаття
У школах Ужгорода зимові канікули стартували 22 грудня 2022 року і мають завершитися 20 січня 2023 року. Також місяць у такі ж дати цієї зими відпочивають і школярі Закарпатської області. Проте не всі.
У Мукачеві діти пішли на зимовий відпочинок 19 грудня 2022 року і відпочиватимуть від навчання аж до 15 лютого. Такі тривалі канікули учні отримали, адже не відпочивали восени.
Коли повертаються на навчання учні Івано-Франківська
В Івано-Франківську кожна школа дати канікул може коригувати самостійно. Головне, аби діти вчилися мінімум 175 днів у навчальному році.
Все ж за стандартним графіком зимові канікули у школах міста мали стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 26 лютого 2023 року.
Важливо Коли закінчаться зимові канікули у школах України
Коли завершаться зимові шкільні канікули у Сумах
У Сумах шкільні зимові канікули тривають місяць. Так, діти пішли на відпочинок 24 грудня 2022 року і повертаються на навчання 28 січня 2023 року.
Натомість в області учні відпочивали з 26 грудня 2022 до 13 січня 2023 року.Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мали стартувати 26 грудня 2022 року і завершитися 8 січня 2023 року.