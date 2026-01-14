Укр Рус
14 січня, 17:34
2

Чи продовжили зимові канікули у школах Львова

Марія Волошин
Основні тези
  • Львівські школярі повертаються на навчання після канікул.
  • Очне навчання стартує 15 січня. 

Львівські школярі повертаються на навчання. Канікули завершуються сьогодні, 14 січня.

Завтра, 15 січня, учні міських шкіл знову розпочнуть навчання у звичному очному форматі. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівської міськради

Коли учні повертаються на навчання у Львові?

Канікули, які у Львові продовжили до 14 січня, через складні погодні умови, завершуються.

Зазначимо, минулого тижня місцевим школам рекомендували не відновлювати навчання ще три дні – з 12 до 14 січня включно.

Мер Андрій Садовий заявив, що навчальний матеріал школи надолужать після завершення канікул – у зручному форматі. 

До слова, дитячі садки у цей час працювали у режимі чергових груп.

Як навчаються учні в Україні?

  • Через суттєве погіршення погодних умов уряд 8 січня ухвалив рішення перевести заклади освіти на дистанційний формат з очного або на канікули.
  • Відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня, повідомила у телеграмі очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
  • Мовиться про дитсадки, школи, профтехи, коледжі та виші.
  • Рішення ухвалювали невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.
  • Однак чимало учнів вже повернули на очне навчання. 