Чи продовжили зимові канікули у школах Львова

Львівські школярі повертаються на навчання. Канікули завершуються сьогодні, 14 січня.

Завтра, 15 січня, учні міських шкіл знову розпочнуть навчання у звичному очному форматі. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівської міськради.

Дивіться також Бездоріжжя, вовки у горах: діти на Закарпатті щодня проходять 8 кілометрів до школи

Коли учні повертаються на навчання у Львові?

Канікули, які у Львові продовжили до 14 січня, через складні погодні умови, завершуються.

Зазначимо, минулого тижня місцевим школам рекомендували не відновлювати навчання ще три дні – з 12 до 14 січня включно.

Мер Андрій Садовий заявив, що навчальний матеріал школи надолужать після завершення канікул – у зручному форматі.

До слова, дитячі садки у цей час працювали у режимі чергових груп.

Дивіться також Батьки рідко подають скарги на вчителів за викладання російською: у чому причина

Як навчаються учні в Україні?