Дати різні: коли стартують та закінчаться зимові шкільні канікули у Польщі
Джерело:NV
Після повномашстабного вторгнення Росії чимало українських дітей виїхали з батьками за кордон. При цьому більшість учнів пішли у місцеві школи.
Найбільше українських школярів вчиться у навчальних закладах Польщі. Коли стартують та закінчуються зимові шкільні канікули у цій країні, читайте нижче.
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Канікули зимові канікули у школах Польщі
Дати зимового відпочинку школярів у Польщі різняться у залежності від воєводств.
Так, розпочнуться 16 і завершаться 29 січня у таких воєводствах:
- Люблінське;
- Лодзінське;
- Підкарпатське;
- Поморське;
- Силезське.
23 січня стартують та закінчаться 5 лютого зимові канікули у школах таких воєводств:
- Підляське;
- Вармінсько-Мазурське воєводства.
30 січня підуть на відпочинок і повернуться до навчання 12 лютого учні у таких воєводствах:
- Куявсько-Поморське;
- Любуське;
- Малопольське;
- Свєнтокшиське;
- Великопольське.
Стартують 13 і завершаться 26 лютого зимові шкільні канікули у таких воєводствах:
- Нижньошлезське;
- Мазовецьке;
- Опольське;
- Західнопоморське.
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- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.