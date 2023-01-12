Найбільше українських школярів вчиться у навчальних закладах Польщі. Коли стартують та закінчуються зимові шкільні канікули у цій країні, читайте нижче.

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Канікули зимові канікули у школах Польщі

Дати зимового відпочинку школярів у Польщі різняться у залежності від воєводств.

Так, розпочнуться 16 і завершаться 29 січня у таких воєводствах:

Люблінське;

Лодзінське;

Підкарпатське;

Поморське;

Силезське.

23 січня стартують та закінчаться 5 лютого зимові канікули у школах таких воєводств:

Підляське;

Вармінсько-Мазурське воєводства.

30 січня підуть на відпочинок і повернуться до навчання 12 лютого учні у таких воєводствах:

Куявсько-Поморське;

Любуське;

Малопольське;

Свєнтокшиське;

Великопольське.

Стартують 13 і завершаться 26 лютого зимові шкільні канікули у таких воєводствах:

Нижньошлезське;

Мазовецьке;

Опольське;

Західнопоморське.

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