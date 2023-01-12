Найбільше українських школярів вчиться у навчальних закладах Польщі. Коли стартують та закінчуються зимові шкільні канікули у цій країні, читайте нижче.

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Канікули зимові канікули у школах Польщі

Дати зимового відпочинку школярів у Польщі різняться у залежності від воєводств.

Так, розпочнуться 16 і завершаться 29 січня у таких воєводствах:

  • Люблінське;
  • Лодзінське;
  • Підкарпатське;
  • Поморське;
  • Силезське.

23 січня стартують та закінчаться 5 лютого зимові канікули у школах таких воєводств:

  • Підляське;
  • Вармінсько-Мазурське воєводства.

30 січня підуть на відпочинок і повернуться до навчання 12 лютого учні у таких воєводствах:

  • Куявсько-Поморське;
  • Любуське;
  • Малопольське;
  • Свєнтокшиське;
  • Великопольське.

Стартують 13 і завершаться 26 лютого зимові шкільні канікули у таких воєводствах:

  • Нижньошлезське;
  • Мазовецьке;
  • Опольське;
  • Західнопоморське.

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  • онлайн у своїй українській школі;
  • "сімейна" форма;
  • Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.