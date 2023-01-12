Больше украинских школьников учится в учебных заведениях Польши. Когда стартуют и заканчиваются зимние школьные каникулы в этой стране, читайте ниже.

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Каникулы зимние каникулы в школах Польши

Даты зимнего отдыха школьников в Польше разнятся в зависимости от воеводств.

Так, начнутся 16 и завершатся 29 января в следующих воеводствах:

Люблинское;

Лодзинское;

Подкарпатское;

Поморское;

Силезское.

23 января стартуют и закончатся 5 февраля зимние каникулы в школах таких воеводств:

Подляское;

Варминско-Мазурское воеводство.

30 января пойдут на отдых и вернутся к обучению 12 февраля ученики в следующих воеводствах:

Куявско-Поморское;

Любушское;

Малопольское;

Свентокшиское;

Великопольское.

Стартуют 13 и завершатся 26 февраля зимние школьные каникулы в следующих воеводствах:

Нижнешлезское;

Мазовецкое;

Опольское;

Западнопоморское.

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