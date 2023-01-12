Больше украинских школьников учится в учебных заведениях Польши. Когда стартуют и заканчиваются зимние школьные каникулы в этой стране, читайте ниже.
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Каникулы зимние каникулы в школах Польши
Даты зимнего отдыха школьников в Польше разнятся в зависимости от воеводств.
Так, начнутся 16 и завершатся 29 января в следующих воеводствах:
- Люблинское;
- Лодзинское;
- Подкарпатское;
- Поморское;
- Силезское.
23 января стартуют и закончатся 5 февраля зимние каникулы в школах таких воеводств:
- Подляское;
- Варминско-Мазурское воеводство.
30 января пойдут на отдых и вернутся к обучению 12 февраля ученики в следующих воеводствах:
- Куявско-Поморское;
- Любушское;
- Малопольское;
- Свентокшиское;
- Великопольское.
Стартуют 13 и завершатся 26 февраля зимние школьные каникулы в следующих воеводствах:
- Нижнешлезское;
- Мазовецкое;
- Опольское;
- Западнопоморское.
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- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.