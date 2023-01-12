Больше украинских школьников учится в учебных заведениях Польши. Когда стартуют и заканчиваются зимние школьные каникулы в этой стране, читайте ниже.

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Каникулы зимние каникулы в школах Польши

Даты зимнего отдыха школьников в Польше разнятся в зависимости от воеводств.

Так, начнутся 16 и завершатся 29 января в следующих воеводствах:

  • Люблинское;
  • Лодзинское;
  • Подкарпатское;
  • Поморское;
  • Силезское.

23 января стартуют и закончатся 5 февраля зимние каникулы в школах таких воеводств:

  • Подляское;
  • Варминско-Мазурское воеводство.

30 января пойдут на отдых и вернутся к обучению 12 февраля ученики в следующих воеводствах:

  • Куявско-Поморское;
  • Любушское;
  • Малопольское;
  • Свентокшиское;
  • Великопольское.

Стартуют 13 и завершатся 26 февраля зимние школьные каникулы в следующих воеводствах:

  • Нижнешлезское;
  • Мазовецкое;
  • Опольское;
  • Западнопоморское.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:

  • онлайн в своей украинской школе;
  • "семейная" форма;
  • Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.