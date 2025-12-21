Університети готуватимуть вступників ще в зимку: що таке "нульовий курс" і кому він потрібен

Абітурієнти у 2026 році зможуть пройти курси в університетах перед вступом. Виші розпочнуть набирати на навчання у підготовчих відділеннях, щоб школярі могли краще підготуватися до Національного мультипредсметного тесту й підтягнути знання.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника міністра освіти Миколи Трофименка для РБК-Україна.

Дивіться також Відрахували близько 50 тисяч студентів: в Україні перевірять 50 закладів освіти

Що таке "Зимовий вступ" до університетів для абітурієнтів?

Уряд пропонує абітурієнтам 2026 року вступити на "нульовий курс" в університетах. Виші проведуть інтенсивний підготовчий етап, аби відновити у школярів ті знання, які, можливо, були втрачені через проблему війни.

Так майбутні студенти зможуть пройти коротке навчання взимку перед основною вступною кампанією. За словами Трофименка "нульовий курс" – це своєрідний місток між школою та першим курсом в університетах. крім отриманих знань діти почнуть адаптуватися до університетського формату.

Відтак випускники матимуть однакові умови для вступу.

Маємо покоління випускників, у яких навчання страждає через війну: суцільна дистанційка, проблеми зі світлом, евакуація, зміна шкіл тощо. Нульовий курс покликаний закрити саме цю прогалину: дати час і структуру, щоб вирівняти базу з ключових предметів. Стратегічна задача – щоб на перший курс заходили не "виснажені", а підготовлені вступники,

– розповів заступник міністра освіти.

На навчання можуть прийти всі майбутні вступники. За державний кошт готуватимуть дітей найбільш вразливих груп, зокрема молодь із тимчасово окупованих або прифронтових територій, яка не змогла вступити влітку, військовослужбовці, ветерани та ті, хто повертається з полону. Безкоштовне навчання передбачене й для вступників, які вже намагалися здати НМТ, але не змогли це зробити, наприклад, через вимушений виїзд за кордон або перебої зі зв’язком під час тестування.

Для решти школярів навчання на "нульовому курсі" коштуватиме не більше 3000 гривень на місяць.

Викладачі "нульового курсу" працюватимуть за чітко визначеними предметними блоками. Діти матимуть прозорий зв’язок із подальшим вступом, а головним бонусом стануть додаткові 15 балів при вступі влітку для деяких курсантів.

Додаткові бали отримують ті вступники, які пройшли нульовий курс до кінця і підтвердили результат. Бонус прив’язується до вступу на освітні програми того ж університету, де людина навчалася на нульовому курсі. Конкретний розмір і механіка будуть прописані в правилах прийому 2026,

– зазначив Трофименко.

Чи не заважатиме "нульовий курс" навчанню в школі?

На "нульовому курсі" діти матимуть уроки з головних предметів НМТ: української мови, математики та профільного предмета. Планується, що під час такого навчання майбутні вступники зможуть систематизувати знання, відпрацювати типові завдання мультипредметного тесту. у програмі – більше практики та тестів. Розклад дозволятиме учням 11-х класів приєднуватися до занять після основних уроків або у зручний час протягом робочого дня.

Коли почнеться навчання на "нульовому курсі"?

У МОН кажуть, що перші групи почнуть навчання в січні. "Нульовий курс" діятиме у вишах, які відповідають вимогам якості. Університети мають за мету одразу підготувати майбутнього студента й підсилити мотивацію тих, хто сумнівається, чи потягне навчання.

Що раніше було відомо про "Зимовий вступ" до університетів?