- У тестах НМТ-2026 відбулися зміни.
- З фізики додали 2 завдання з вибором правильної відповіді, а в хімії зменшили кількість завдань з 30 до 24.
У травні стартує національний мультитест у 2026 році. Зміст усіх завдань НМТ відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів.
Про це "Освіторії" розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, які зміни відбудуться.
Які зміни будуть на НМТ?
Вакуленко розповіла, що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді. З хімії – у 2025 році було 30 завдань, цьогоріч – 24 завдання.
Директорка Українського центру оцінювання якості освіти також додала, що Центр вже оприлюднив характеристики предметних тестів. Також – демонстраційні варіанти тестів.
У 2026 році УЦОЯО не планує доповнювати тести НМТ завданнями, які передбачають розгорнуту відповідь,
– уточнила Вакуленко.
І додала, що загалом під час дії воєнного стану в Україні не буде суттєвих змін у структурі та змісті тестів НМТ.
Чи можуть змінити графік тестування?
Очільниця УЦОЯО також зазначила, що терміни проведення НМТ у 2026 році вже затвердило МОН і поки змінювати їх не планують.
Важливо враховувати, що оцінювання мають відбутися не лише в Україні, але й за кордоном, тож важливо завчасно узгоджувати дати тестувань, щоб міжнародні партнери продовжили співпрацю з нами,
– резюмувала Вакуленко.
Зауважимо, що очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю LB розповідала, що для частини спеціальностей можуть знизити коефіцієнт на всі предмети НМТ.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Цьогоріч тестування відбуватиметься протягом одного дня у межах основної і додаткової сесій.
Учасники проходитимуть перевірку знань з 4 предметів.
Обов'язково складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія НМТ відбуватиметься з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Тестування відбуватиметься у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.