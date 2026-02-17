У тестах НМТ-2026 відбулися зміни.

У травні стартує національний мультитест у 2026 році. Зміст усіх завдань НМТ відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів.

Про це "Освіторії" розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, які зміни відбудуться.

Які зміни будуть на НМТ?

Вакуленко розповіла, що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді. З хімії – у 2025 році було 30 завдань, цьогоріч – 24 завдання.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти також додала, що Центр вже оприлюднив характеристики предметних тестів. Також – демонстраційні варіанти тестів.

У 2026 році УЦОЯО не планує доповнювати тести НМТ завданнями, які передбачають розгорнуту відповідь,

– уточнила Вакуленко.

І додала, що загалом під час дії воєнного стану в Україні не буде суттєвих змін у структурі та змісті тестів НМТ.

Чи можуть змінити графік тестування?

Очільниця УЦОЯО також зазначила, що терміни проведення НМТ у 2026 році вже затвердило МОН і поки змінювати їх не планують.

Важливо враховувати, що оцінювання мають відбутися не лише в Україні, але й за кордоном, тож важливо завчасно узгоджувати дати тестувань, щоб міжнародні партнери продовжили співпрацю з нами,

– резюмувала Вакуленко.

Зауважимо, що очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю LB розповідала, що для частини спеціальностей можуть знизити коефіцієнт на всі предмети НМТ.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?