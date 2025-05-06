Золотої медалі не буде: яку відзнаку отримають найкращі випускники
- Випускникам із високими оцінками вручатимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою замість золотої медалі.
- Перескладання оцінок за семестр на вищий бал не дозволить отримати документ з відзнакою.
Учні, які завершили навчання з оцінками високого рівня з усіх предметів, не отримають цьогоріч золоту медаль. Їм натомість вручать свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою.
Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, зазначає 24 Канал. Право на отримання свідоцтва з відзнакою мають випускники, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів мають результати навчання 10, 11, 12 балів.
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Яку відзнаку отримають найкращі учні
Перескладання оцінок за семестр на вищий бал не дозволить отримати документ з відзнакою.
Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом коригування не дає підстав для вручення випускникам 9 та 11 (12) класів свідоцтв про здобуття освіти з відзнакою,
– мовиться у наказі.
Натомість учні, які раніше могли претендувати на отримання срібної медалі, отримають звичайне свідоцтво про повну загальну середню освіту.
До теми В Україні скасували "золоті і срібні медалі" у школах
Скасування медалей у школах: деталі
- Освітній комітет Верховної Ради України раніше рекомендував скасувати вручення у школах і виготовлення золотих та срібних медалей державного зразка.
- Так мали намір заощадити бюджетні кошти.
- Українці натомість висловили різні думки щодо цього. Одні вважали, що медалі є моральною компенсацією за досягнення на олімпіадах та конкурсах, інші – що такі відзнаки учням не потрібні, адже головне – знання.
- Ексосвітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку 2024 року повідомляв, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.