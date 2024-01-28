Легше, ніж демократії: чи може Росія повністю перейти на військові рейки

Існують припущення, що Росія переводить свою економіку на військові рейки. Не варто вважати, що це врятує країну-агресорку від поразки.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що перехід на військові рейки не гарантує успіху. У цій моделі держава посилено працює на військову сферу, а усі інші суттєво страждають.

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Перехід на військові рейки – не панацея

Як зауважив Ус, Росія дійсно легше перейти на військові рейки, ніж демократичним країнам. Але тоді виникатимуть додаткові проблеми.

Росії, як і будь-якій автократії, легше перейти на військові рейки, ніж демократіям. Але це не гарантує фінального успіху. В класичному розумінні це означає, що вони працюватимуть лише на військову сферу. Але в такому разі виникатимуть проблеми в інших сферах – у медичній системі, освітній; будуть проблеми з тепломережами; не буде коштів на ремонти тощо,

– сказав Ус.

В Росії дійсно відбувається суттєве зміщення акцентів у військовий бік. Ще у вересні 2023 року центробанк Росії повідомляв, що зростання відбувається у сферах, які не є пов'язаними зі споживання чи інвестуванням. Фактично це означає, що вони "палять" гроші на війні.

Такий акцент суттєво послаблює інші сфери. До прикладу, якщо у світі станеться пандемія схожа на Covid-19, то медична система Росія буде під сильним ударом і не факт, що справиться з викликами. Така ж ситуація може статися і в інших сферах.

Економіка Росії: коротко