Легче, чем демократии: может ли Россия полностью перейти на военные рельсы

Есть предположение, что Россия переводит свою экономику на военные рельсы. Не стоит считать, что это спасет страну-агрессорку от поражения.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что переход на военные рельсы не гарантирует успеха. В этой модели государство усиленно работает на военную сферу, а все остальные существенно страдают.

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Переход на военные рельсы– не панацея

Как заметил Ус, Россия действительно легче перейти на военные рельсы, чем демократическим странам. Но тогда возникнут дополнительные проблемы.

России, как и любой автократии, легче перейти на военные рельсы, чем демократиям. Но это не гарантирует финальный успех. В классическом понимании это означает, что они будут работать только на военную сферу. Но в таком случае возникнут проблемы в других сферах.– в медицинской системе, образовательной; будут проблемы с теплосетями; не будет средств на ремонты и т.п.,

– сказал Усс.

В России действительно происходит существенное смещение акцентов в военную сторону. Еще в сентябре 2023 года центробанк России сообщал, что рост происходит в сферах, которые не связаны с потреблением или инвестированием. Фактически это означает, что они "палят" деньги на войне.

Такой акцент существенно ослабляет другие сферы. К примеру, если в мире произойдет пандемия похожая на Covid-19, то медицинская система Россия будет под сильным ударом и не факт, что справится с вызовами. Такая же ситуация может произойти и в других областях.

Экономика России: коротко