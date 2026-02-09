Відключення світла може тривати до літа, – експерт з енергетики

Внаслідок постійних масованих атак Росії багато українці у суворі морози потерпають без електроенергії та опалення. Весною та влітку проблема відсутності тепла відійде на другий план. Однак відключення світла можуть залишитися.

Виконавчий директор Асоціації "Енерегоефективні міста України" Святослав Павлюк розповів 24 Каналу, чи продовжаться проблеми з електропостачанням, коли потеплішає. Також Бурштинська ТЕС на Івано‑Франківщині, яка після ворожого обстрілу 7 лютого зупинила подачу тепла, частково відновила його 9 лютого.

До теми Бурулі висотою понад 8 метрів: ЗМІ показали страшне відео з Дарницької ТЕС

Якою буде ситуація в енергосистемі України влітку?

Павлюк нагадав, що до 2013 року, до початку війни з Росією, встановлена потужність генеруючих машин в системі загалом становила понад 50 МВт. На піку використовувалось у 2013 – 2014 роках приблизно 32 ГВт.

Варто знати. За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, ситуація з електропостачанням після обстрілу 7 лютого залишалася напруженою через значні пошкодження. Він зазначив, що були запущені додаткові потужності генерації, зокрема у Києві мали ввести в роботу ще 9 МВт.

В останні зими, які ми проходили, було 18 ГВт, але зараз ми не маємо цих показників, щоб виробити достатньо електроенергії і для того, щоб доставити її споживачам. Той рівень, на який впала наша енергетика, – в рази. І щоб відновити цей потенціал назад буде дуже складно, дорого і довго, – наголосив Святослав Павлюк.

Зверніть увагу! Повне відео інтерв'ю з виконавчим директором Асоціації "Енерегоефективні міста України" Святославом Павлюком невдовзі можна буде побачити на ютуб 24 Каналу.

Тому, на думку виконавчого директора Асоціації "Енерегоефективні міста України, відключення будуть і влітку. Проте їх може бути менше вдень, тому що з'явиться сонячна генерація. Однак по вечорах, коли населення найбільше споживає електроенергії, можуть бути ці ускладнення.

Яка ситуація з відключенням світла в Україні?