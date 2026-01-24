Складно не тільки Україні: як в Кремлі хочуть скористатися ідеєю "енергетичного перемирʼя"

Росія, імовірно, не погодиться на енергетичне перемир'я, запропоноване Україною та США, тому що вважає його потужним тиском та інструментом у переговорному процесі. Проте насправді Москва сама має бути зацікавлена у ньому.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, чому передусім Кремль має бути зацікавлений в енергетичному перемир'ї. Він наголосив, що ці інсайди з Росії є зазвичай контрольованими зливами.

Чи є локальне перемир'я на ЗАЕС частиною енергетичного перемир'я?

Андрющенко зазначив, що дані про нібито небажання Москви йти на енергетичне перемир'я, це навмисні зливи, які були зроблені ще до початку перемовин в Абу-Дабі.

Їхня мета – пом'якшити, похитнути перемовну позицію або щось виторгувати. Проте це сигнал, що це питання буде порушено під час перемовин,

– пояснив він.

Керівник Центру вивчення окупації нагадав, що до початку перемовин Україна та Росія погодили локальне перемир'я на Запорізькій АЕС, щоб провести ремонтні роботи.

До слова. На Запорізькій АЕС 28 грудня 2025 року було оголошено локальне припинення вогню між Україною та Росією. Його було досягнуто за посередництва МАГАТЕ. Після ухвалення домовленостей фахівці розпочали ремонт ліній електропередач поблизу ЗАЕС. За процесом ремонту стежила команда МАГАТЕ.

"Саме напередодні початку перемовин українська сторона закінчила ремонт живлення лінії електропередач. Можливо, це була частина перемовного процесу, який зараз відбувається, а також домовленостей, що будуть покладені на стіл під час переговорів", – припустив Андрющенко.

Також, на його думку, не варто забувати, що, наприклад на окупованій території Запорізької області місцеві жителі сидять без електропостачання та без тепла. Це викликає певне занепокоєння і складнощі у росіян.

Також на тлі розмов про енергетичне перемир'я росіяни тягнуть у Розівсько-Пологівську агломерацію велику кількість генераторів для військових цілей. Вони їм потрібні тому, що РЕБ та РЛС не працює так, як треба, і українські сили вже б'ють по Маріуполю. Ще пів року тому було дуже складно пробитися через РЕБи, систему протиповітряної оборони. Сьогодні це набагато легше, і росіяни теж це усвідомлюють,

– відзначив Петро Андрющенко.

Відповідно проблема у росіян полягає у тому, як наголосив він, що їхнє ППО не працює так, як має працювати, для того, щоб зупинити удари України по підстанціях, зокрема у Донецькій і Запорізькій областях.

Не варто думати, що лише Україні складно. Росіяни теж оцінюють можливість або неможливість якихось мирних, гуманітарних процесів. Проте ми думаємо про наших людей, а вони – про власні військові інтереси. Тому вони змушені замислитись щодо перемир'я на полі бою. Звісно, з одного боку, нам не буде легше від того, особливо по лінії фронту, а з іншого – буде легше в тилу,

– відзначив керівник Центру вивчення окупації.

Тому мають бути ухвалені дуже складні рішення щодо енергетики обома сторонами.

Що відомо про можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією?