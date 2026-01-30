Могла бути ідея Буданова, – оглядач оцінив ймовірність енергетичного перемир'я

Російські "воєнкори" заявили, що Росія начебто оголосила енергетичне перемир'я. Цю тему сторони обговорювати в Абу-Дабі на тристоронній зустрічі, але тоді це не набуло конкретики. Зараз же є інформація, що особисто Дональд Трамп говорив про таке перемир'я з Володимиром Путіним.

Попри це, українська розвідка має дещо іншу інформацію. Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що вірити російським "воєнкорам" не можна, якщо ж вийдуть офіційні речники, то лише тоді можна буде припустити ймовірність енергетичного перемир'я.

До теми Ми будемо дотримуватися дзеркальних кроків, – Зеленський про енергетичне перемир'я

Чи важливе для України енергетичне перемир'я?

Василь Пехньо зауважив, що на дуже високому політичному рівні працюють радники переговорного процесу, щоб знайти якийсь компроміс у мирному процесі.

Кирило Буданов ще за часів керівництва ГУР передбачав важкі наслідки зими (якщо Росія почне атакувати енергетику – 24 Канал) і наполягав на енергетичному перемир'ї. Цього не сталося, але якщо він є учасником переговорної групи, то, ймовірно, продовжує виношувати цю ідею,

– сказав він.

Енергетичне перемир'я – ключове питання для багатьох державних процесів. Проблеми з енергетикою роблять нестерпним життя значної частини українців, негативно впливають на економіку, демографію та військово-промисловий комплекс, який мав би працювати безперебійно для хороших результатів, однак через перебої зі світлом це складно.

Україні дійсно потрібен енергетичний баланс, однак військовий оглядач не вірить у можливість такого перемир'я.

Чи варто очікувати на енергетичне перемир'я?

Політолог Олег Саакян припустив, що у питанні енергетичного перемир'я з'явилося певне "вікно". Він вважає, що є шанс домовитися найближчими тижнями.

Пікові обстріли росіян пройшли, що могли, вони вже зруйнували. Далі у них з'явиться вибір: знову накопичувати ресурси, але вже морози закінчаться, чи пробувати дипломатично виграти, продавши Трампу, що вони готові йти на енергетичне перемир'я,

– сказав політолог.

Україна також постає перед питанням, чи ще є шанси, щоб збільшити можливості далекобійних ударів по Росії. Якщо так, то на думку Саакяна, йти на енергетичне перемир'я нам зараз не вигідно. Якщо ж ні, то, можливо, таке перемир'я має сенс.

Важливо! Зеленський повідомив, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нового удару по Україні. У вечірньому зверненні 28 січня він наголосив, що продовження атак підриває будь-які дипломатичні зусилля щодо завершення війни.

Заява Росії про начебто готовність до енергетичного перемир'я – це, ймовірно, хитрість Кремля, щоб визначити свої наступні дії на основі реакції США. Адже адміністрація Трампа може позитивно сприйняти таку російську ініціативу.

Якщо це станеться, то кремлівський диктатор спробує маніпулювати, заявивши, що Україна не погодилась на мир, тому Росія й продовжує атаки.

У будь-якому разі, припинення вогню по енергетиці – це інформаційно-психологічна операція Росії з вектором на дипломатію, яка немає нічого спільного з готовністю чи не готовністю до ударів по Україні,

– додав політолог.

Він підсумував, що російська заява про перемир'я не є підтвердженим фактом, поки не буде офіційної домовленості двох країн та поки сторони не створять режим моніторингу такої угоди.

Як сторони коментують енергетичне перемир'я?