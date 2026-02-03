Ніякого перемир’я немає, – у Зеленського відреагували на новий обстріл Росії

Росія здійснила масовану атаку проти української енергетики саме в період сильних морозів. Це ще раз демонструє, що ніякого енергетичного перемир'я взагалі немає.

Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що не варто говорити ні про яке енергетичне перемир'я. Росія в черговий раз демонструє свою підлу сутність.

Росія займається геноцидом українців

За словами Подоляка, Сполучені Штати зараз дійсно перехопили ініціативу щодо переговорів. Вони максимально продуктивно співпрацюють з Україною. Також працює м'яка дипломатія проти Росії, але паралельно йдуть і жорсткі кроки. Фактично США витісняють Росію з Латинської Америки, Близького Сходу тощо.

Зрештою Дональд Трамп звернувся до диктатора Путіна, аби Росія не била під час значних морозів по Україні. Кремль, звісно ж, вчини по-підлому.

Вони кажуть, що домовилися; ведуть розмови про переговори, а фактично тихенько накопичили ресурси, поки було потепління. Далі все полетіло саме в той момент, коли на вулиці пікова мінусова температура. Це ще раз підкреслює, що Росія займається геноцидом,

– зазначив Подоляк.

Зверніть увагу! Дональд Трамп 29 лютого заявляв, що просив Путіна не бити по Україні упродовж тижня у зв'язку з надзвичайним холодом. Росія погодилася не бити до 1 лютого. Саме на цей період в Україні було потепління. Коли морози повернулися – Росія одразу завдала удару.

Такі дії ще раз підкреслюють, що не варто очікувати від Росії адекватної поведінки. На ворога потрібно тиснути. А економіка є болючим місцем для Росії.

Загалом від цієї ситуації страждає й репутація Дональда Трампа. Він мав певні очікування від Росії. Але Путін знову усім знехтував та продовжив займатися тероризмом.

Як мені здається, Путін накопичував образи через Венесуелу, Кубу, Іран, що Росію ніхто не сприймає серйозно, і зараз зробив такий удар по репутації Трампа,

– зазначив Подоляк.

