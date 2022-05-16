В Естонії стартують масштабні військові навчання НАТО: одні з найбільших за 31 рік

У понеділок, 16 травня, стартують масштабні навчання Сил оборони Естонії. Вони отримали назву Siil 2022 ("Їжак 2022"). А братимуть в них участь 15 тисяч військовослужбовців.

Військові навчання в Естонії проведуть для перевірки боєздатності. Також мета "Їжака 2022" – оцінити міжнародну взаємодію під час реагування на різного роду загрози.

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Навчання одні з наймасштабніших за 31 рік

Організатори наголошують на тому, що цього разу акцент робитимуть на регіональній співпраці. Відомо, що під час навчань використовуватимуть також американські, британські та польські ракетні системи. Що стосується географії, то вона охопить чималу територію: від данського острова Борнхольм і аж до північної Латвії, пролягаючи через Сааремаа.

Під час військових навчань, які організовують вдвадцяте, загалом братимуть участь понад 15 тисяч військовослужбовців. Вони прибудуть з 10 країн світу. Якщо детальніше, то мовиться про:

7 100 резервістів,

2 500 солдатів-строковиків,

2 000 військовослужбовців на контракті,

4 200 солдатів країн-союзників.

Використовуватимуть під час "Їжака 2022" низку зброї. Серед неї – бронетехніку, БМП, танки, кораблі, гелікоптери, а також літаки. Самі ж навчання "Їжак 2022" закінчаться 3 червня.

Паралельно з "Їжаком 2022" в Естонії проводитимуть інші військові навчання. Так, Латвія організовує Namejs ("Намейс"). Під час них відпрацьовуватимуть транскордонну взаємодію, а також процедури командування з Силами оборони Естонії.

А от під час навчань Збройних сил США Defender Europe "Захисник Європи", морські піхотинці базуватимуться на Сааремаа. Вони спільно з військовими країн-союзників проведуть морські навчання. Крім того, штаб Північного дивізіону НАТО організовує навчання "Лицарський легіон".

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