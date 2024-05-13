F-16 із Данії будуть в Україні протягом місяця, – прем'єр-міністерка Фредеріксен

Увечері 13 травня стало відомо про заяви Метте Фредеріксен, прем'єр-міністра Данії. Вона висловилася стосовно постачань F-16, передає 24 Канал.

Фредеріксен виступила на саміті Північних країн з питань безпеки, який відбувся у Швеції. Туди також запросили Олафа Шольца. Цікаво, що це перша зустріч після того, як Швеція і Фінляндія стали членами НАТО.

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Заява данської прем'єрки про F-16

F-16 із Данії будуть у небі над Україною протягом місяця,

– наводять її слова журналісти Deutsche Welle і Die Zeit.

Загалом літаків буде 19.

А ще Фредеріксен заявила: у Європі є 5 – 6 систем ППО для України.

"Ми повинні робити більше. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні жертвувати більше і швидше", – сказала вона, підкресливши, що Росія тисне на Україну.

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Під час пресконференції у Стокгольмі мовилося, що скандинавський регіон і Німеччина повинні очолити підтримку України в її війні проти Росії.

Наприклад, Олаф Шольц сказав, що скандинавські країни і Німеччина – більше, ніж сусіди. І вони єдині в підтримці України.

Журналісти зазначають: Шольц "задоволений" тим, що до Альянсу долучилися нові країни.

"Це робить НАТО сильнішим, коли Швеція і Фінляндія стають членами Альянсу", – каже він.

А от прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре нагадав, що не можна применшувати небезпеку, яка походить від Росії.

Росія – це ворог, який підстерігає нас на задньому дворі. Норвегія має майже 200-кілометровий кордон з Росією. Ми маємо сусіда, який напав на іншого сусіда,

– цитують його журналісти.

Росіяни нестямляться через НАТО біля своїх кордонів

Швеція долучилася до НАТО в березні – після понад 200 років нейтралітету. Прем'єр країни пояснив: подали заявку на вступ, "щоб отримати безпеку, а також забезпечити безпеку".

Путін сприяв цьому вступу, адже шведи серйозно замислилися над ним саме після нападу на Україну в 2022 році. Тепер Балтійське море стало "внутрішнім озером" НАТО.

Росіяни сподівалися, що країна збереже нейтралітет. Після оголошення про вступ Швеції у НАТО вони, кусаючи лікті, почали погрожувати. Мовляв, вдадуться до "заходів політичного та військово-технічного характеру".

Імовірно, мова про кібератаки. Але у Швеції заспокоїли: росіяни атакували їх і раніше, тож не бояться.