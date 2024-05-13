F-16 из Дании будут в Украине в течение месяца, – премьер-министр Фредериксен

13 мая 2024, 21:09
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Вечером 13 мая стало известно о заявлениях Метте Фредериксен, премьер-министра Дании. Она высказалась относительно поставок F-16, передает 24 Канал.

Заявление датского премьера

F-16 из Дании будут в небе над Украиной в течение месяца,
– приводят ее слова журналисты Deutsche Welle и Die Zeit.

Предположительно, самолетов будет 19.

А еще Фредериксен заявила: в Европе есть 5-6 систем ПВО для Украины.

Автор: Ірина Чеботнікова