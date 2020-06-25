Учредители Елена Токарь вместе с мужем Дмитрием с 2012 года занимается производством и продажей карамели ручной работы. Пара открыла магазин сладостей LOL&POP, где создали необычную карамель и моду на маршмеллоу.

LOL&POP-это "сладкое" дело семейной пары маркетолога и IT-шника. Елена Токарь в интервью изданию Сегодня рассказала собственную историю о том, как удается вести бизнес и не сдаваться.

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Как появилась идея карамельни

Елена рассказала, что она с мужем отбирала идеи и проводила между собой внутренний аудит. В частности, были мысли и о выезднойм салоне красоты, и груминге для животных.

"Но потом мы дали себе время и сказали, что наша идея еще не пришла. Нужно просто расслабиться, и она появится. И как-то мы это отпустили. Когда я искала что-то по своей работе, я совершенно случайно попала на видео Марты Стюарт, как она в магазине в Нью-Йорке делает конфеты ручной работы. В эту же секунду я понимаю, что вот она моя идея", – признается женщина.



Елена Токарь – основательница карамельные LOL&POP / Фото Сегодня

Она сразу представила, как она будет делать конфеты, какие у них будут заказчики и как вообще все будет выглядеть. После принятия идеи Елена как маркетолог уже начала смотреть, кто делает подобное в Украине. Оказалось, что такого тогда не делали.

Исследование темы сладостей

Так, пара начала изучать эту тему. По словам Елены, это сейчас уже очень много информации, а тогда, в 2012 году, информации об этом не было вообще. Поэтому им пришлось с японских и китайских сайтов с помощью Google-переводчика переводить текст, смотреть какие-то фото и тому подобное.

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"Когда я загорелась этой идеей, я поняла, что пойду дальше. Ведь так ты принимаешь вызов, который нужно пройти. Желания все бросить не было, наоборот – был интерес, к чему это можно привести. Пыл, драйв полнейший", - добавляет предпринимательница.

Открытие магазина LOL&POP

Елена рассказала, что когда они только начинали, у них не было физического магазина и даже интернет-магазина. Поэтому они изначально делали все с мыслями о корпоративном сегменте.

"Но в процессе работы и планы расширения в любом случае пересматриваются. И таким образом у нас сегодня идут продажи в сети, но нельзя сказать, что ориентация только на корпоративный сегмент. Мы выполняем и частные заказы на дни рождения, свадьбы, учитываем любые пожелания", – признается женщина.

Сейчас у пары один магазин, в котором находится и производство. Есть также франчайзинговый объект в Запорожье, и они также продают свою продукцию в сети "Эко-лавка", Good Wine, "Антошка", Wine Time, кафе и тому подобное.

Сколько людей работает в коллективе? В LOL&POP есть постоянный состав – это шесть человек. И сезонные работники, потому что это все-таки сезонный бизнес. "В предпраздничные периоды заказывают однозначно больше. Поэтому, если подсчитать всех, то получается 12 человек. Дочь у нас – главный дегустатор и вдохновитель", – добавляет Елена.

Как пара создала моду на маршмеллоу

Основательница магазина сладостей LOL&POP говорит, что в 2013 году ей было очень сложно людям объяснить, что такое маршмеллоу. Так, кто-то думал, что это, как пастила, как рахат-лукум или как обычный зефир.

"Поэтому мы к покупкам давали небольшие пробники, чтобы люди могли съесть и понять, что это, нравится ли им это. Потом появилась возможность сделать небольшой магазин, мы начали всех приглашать, и тогда люди уже распробовали, что такое маршмеллоу", – добавляет Елена.

Какова глобальная цель Елены Токарь в бизнесе? По словам предпринимательницы, ее глобальная цель – сделать завод-мануфактуру. "Если мы сохраним ручное производство, но сделаем больше рабочих мест, не автоматизируем все, то соответственно мы сможем сделать и распространять гораздо больше продукции", – ответила Елена.