Фігаро тут, Фігаро там: навіщо насправді Макрон приїздив до Путіна та Зеленського
Естафету "човникової дипломатії" у спробі зупинити агресію Росії проти України та всього цивілізованого світу від британського прем'єра Бориса Джонсона та турецького президента Реджепа Ердогана перейняв французький лідер Еммануель Макрон.
Як і колеги, президент Франції переслідує одразу кілька цілей, але, схоже, впорався з цим найгірше. Подробиці – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Париж – Москва – Київ – Берлін
Вояж до Путіна
У понеділок, 7 лютого, Еммануель Макрон побував у Москві в гостях у Володимира Путіна, посидів за кумедним антиковідним столом російського автократа, став героєм мемів, дізнався про існування панк-групи "Красная плєсєнь".
Світлина, яка спровокувала появу десятків мемів / Фото kremlin
Також Макрон почув з перших уст прямі погрози ядерною зброєю НАТО, тобто – і самій Франції, яка у 2009 році повернулася повноцінно до Альянсу. І спокійно ці слова "проковтнув".
Якщо Україна буде в НАТО і воєнним шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією. Звичайно, потенціал об'єднаної організації НАТО та Росії не можна порівняти… Ми розуміємо, що Росія – одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Ви будете втягнутими в цей конфлікт проти своєї волі,
– пригрозив Путін на пресконференції за підсумками багатогодинної зустрічі з Макроном.
Обіцянка про можливе часткове виведення військ агресора з Білорусі після завершення навчань, на яких росіяни відпрацьовуватимуть напад на Україну, виглядає на цьому тлі як знущання.
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Візит до Києва
Наступного дня – 8 лютого – президент Франції вже був у Києві, де отримав підтвердження того, що "Україна – красуня", подяку за макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро та заявив про необхідність якогось "нового порядку".
Мій намір – саме з цим я приїхав і до Москви, і до Києва – відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті,
– заявив Макрон на спільній пресконференції з президентом України.
Ввечері того ж дня у Берліні поруч із президентом Польщі Анджеєм Дудою та канцлером ФРН Олафом Шольцем він закликав до діалогу з агресором.
Замислений Макрон у Кремлі / Фото kremlin
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Білий прапор у валізі
В Україні візит Макрона – на відміну від гостювання Джонсона й Ердогана – сприйняли доволі прохолодно, хоча президент України й намагався зробити перший за останні 24 роки приїзд французького лідера до Києва затишним і навіть перейшов на "ти".Зверніть увагу! Останній плановий візит до України у 1998 році здійснив тодішній президент Франції Жак Ширак. У 2015 році країну відвідував Франсуа Олланд, однак це була екстрена поїздка через події на Донбасі.
Втім, посмішки на обличчях обох лідерів не були невимушеними.У Києві Макрон явно був далеко від своєї зони комфорту. Не почули журналісти від нього й конкретного плану дій, крім того, що обидві сторони конфлікту – Росія та Україна – начебто готові виконувати мінські домовленості, щоправда, тлумачать їх по-різному.
Як бачать "миротворчу" місію Макрона в Україні / Фото з соцмереж
Звісно, існує вірогідність, що понад 5 годин переговорів за зачиненими дверима у Москві та 2 години бесіди з Зеленським у Києві, зрушили справу з мертвої точки, проте, кулуарні домовленості – зовсім не те, чого чекали українці. Не уник Макрон і порівнянь з Едуаром Даладьє – учасника сумнозвісної Мюнхенської конференції 1938 року та натхненника політики умиротворення Гітлера.
Еммануель Макрон не зумів переконати, що прибув до Києва не з планами "фінляндизації", тобто – капітуляції України, а макрофінансова допомога – лише засіб для того, щоб "зрада" не була такою болісною.
Боротьба за голоси
Постає питання – а що це взагалі було? Відповідь потрібно шукати точно не в Україні. За кілька місяців у Франції відбудеться перший тур виборів президента країни. Позиції Макрона наразі відносно слабкі, але дозволяють йому пройти до другого туру, де буде "відкрита позиція". За оцінками експертів і даними соціології, суперником чинного президента Франції та представника правого центру Макрона стане хтось з трійки правих популістів – Валері Пекресс, Ерік Земмур або Марін Ле Пен. Всі вони мають непогані шанси на загальну перемогу. Її долю можуть визначити дрібниці або ж ефектний спурт на фініші.
Путін перехоплює ініціативу / Фото kremlin
Схоже, Макрон побачив такий шанс у ролі "миротворця" та поліз до ведмежого барлогу з голими руками. Втім, сподівання на швидку геополітичну перемогу виявилися марними. Замість того, щоб діяти з позиції сили, Макрон лише слухав маячню Путіна та асистував його жалюгідним спробам бути дотепним.
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Водночас Росія руками найманців фактично викинула Францію з Малі та Буркіна-Фасо, відкрито фінансує правих кандидатів (зокрема, згадану Ле Пен) та час від часу "качає" ситуацію в країні за допомогою "жовтих жилетів" й інших пасіонаріїв на кремлівських дотаціях. Пане Макроне, схоже, це фіаско.
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