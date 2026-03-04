Дрони масовано атакували Новоросійськ: пошкоджено щонайменше 5 військових кораблів
- У Новоросійську внаслідок удару Сил оборони України пошкоджено щонайменше 5 російських військових кораблів.
- Серед окупантів є 3 загиблих та 16 поранених.
У ніч проти 2 березня Сили оборони України завдали масований удар по російському флоту. Внаслідок цього було пошкоджено щонайменше 5 кораблів.
Серед окупантів є загиблі та поранені. Про це повідомляє телеграм-канал "Досьє шпигуна", який публікує різні інсайди. Наразі інформація не підтверджена.
Що відомо про пошкодженні російські кораблі?
В ході атаки, за оцінками ППО, використали близько 200 ударних дронів. Відомо про пошкодження п'яти кораблів ворога.
Зазначають, що пошкодження для деяких кораблів виявились дуже суттєвими. Ймовірно, йдеться про морський тральник "Валентин Пікуль" (в/ч 90921, Новоросійськ).
Також, є інформація про пошкоджені кораблі "Ейск" і "Касімов". Відомо про 3 загиблих і 16 поранених.
Що відомо про інші втрати ворога?
У Росії в Ростовській області повідомляють, що ймовірно російська ППО могла знищити власний військовий вертоліт під час атаки безпілотників. Однак офіційного підтвердження інциденту немає, і тип гелікоптера та інформація щодо втрат екіпажу не уточнюються.
Також СБС та ССО знищили російську РЛС "Каста" на Запоріжжі. Це повинно полегшити роботу українських пілотів. Адже вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей.
Окрім цього, 2 березня Сили оборони вдарили по нафтовому терміналі "Шесхаріс" та по військово-морській базі "Новоросійськ" Краснодарському краї. Внаслідок влучення спалахнула масштабна пожежа.