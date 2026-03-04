Дроны массированно атаковали Новороссийск: повреждены по меньшей мере 5 военных кораблей

В ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по российскому флоту. В результате этого были повреждены по меньшей мере 5 кораблей.

Среди оккупантов есть погибшие и раненые. Об этом сообщает телеграмм-канал "Досье шпиона", который публикует различные инсайды. Сейчас информация не подтверждена.

Что известно о повреждении российских кораблей?

В ходе атаки, по оценкам ПВО, использовали около 200 ударных дронов. Известно о повреждении пяти кораблей врага.

Отмечают, что повреждения для некоторых кораблей оказались очень существенными. Вероятно, речь идет о морском тральщике "Валентин Пикуль" (в/ч 90921, Новороссийск).

Также, есть информация о поврежденных кораблях "Эйск" и "Касимов". Известно о 3 погибших и 16 раненых.

Что известно о других потерях врага?