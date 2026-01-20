В епіцентрі не Україна: що найбільше обговорюють на форумі у Давосі

Сьогодні у Давосі розпочався Всесвітній економічний форум. На ньому присутня українська делегація, але чи прибуде президент Володимир Зеленський – поки що це відкрите питання. Крім того, питання відновлення України зараз не є в епіцентрі уваги.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що його витіснила Гренландія. Однак єдність Європи навколо цього острова має прямий зв'язок з важливістю підтримки нашої країни. Це розуміють європейські лідери, які готові співпрацювати з нами щодо оборони.

Що найбільше обговорюють на форумі у Давосі?

За словами ведучої, у Давосі українську тематику посунула ескалація навколо Гренландії. Тому питання України та фінансування для неї є на другому місці.

В епіцентрі уваги – ескалація довкола острова та питання єдності НАТО. Однак, як стверджують наші делегати, питання безпеки НАТО та України дуже пов'язані. Саме про це комунікують наші представники з європейськими партнерами,

– наголосила вона.

На тлі цього між українською та європейськими сторонами дискутуються варіанти створення спільного безпекового блоку без США. Європа розуміє, що її безпека напряму залежить від нашої країни.

На одній з панелей вже виступила заступниця міністра оборони України, яка розповіла про співпрацю між українськими компаніями військово-промислового комплексу та європейськими союзниками. Наразі вже є 50 активних проєктів та підписаних контрактів, що свідчить про швидкий розвиток цього сектору.

Крім цього, представниця та керівниця оборонної компанії України Fire Point Ірина Терех повідомила про готовність цієї компанії до спільних інвестицій та проєктів з Європою.

Зауважте! Раніше Кучер також розповіла, що на форумі Україна обговорюється не лише як об'єкт для допомоги, адже мовиться про довгострокову дохідність. Відновлення нашої країни після війни стане одним з найбільших потенційних ринків у Європі на десятиліття.

Водночас сьогодні, 20 січня, заплановані зустрічі українських парламентарів з американськими конгресменами. Є сподівання, що ці переговори прояснять можливість підписання угоди щодо відновлення нашої країни на 800 мільярдів доларів. Останніми тижнями ця тема була дуже актуальною, тому Київ має високі очікування.

"Зеленський заявив, що не прибуде до Швейцарії через масований обстріл. Однак можемо припустити, що основна причина – відсутність фінальних домовленостей між українською та американською командами", – зазначила Кучер.

Також має відбутись зустріч у тристоронньому форматі між делегаціями України, США та Європи для фіналізації гарантій безпеки для нас.

Вже завтра на форум має прибути Дональд Трамп. На завтра також була запланована зустріч президентів США та України, але поки що невідомо, чи вона буде.

Що ще відомо про форум у Давосі?