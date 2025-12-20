Найкращі з New York Times: видання обрало 7 емоційних фото про війну в Україні

Серед добірки найсильніших фотографій 2025 року є чимало кадрів, пов'язаних з Україною. Опубліковані знімки показують як бортьбу народу проти ворога, так і біль від постійних атак по цивільних.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Зріс чи впав: як змінився рейтинг довіри до Зеленського

Які фото з України визнані найкращими за версією NYT?

Визначені фото показали, яким нинішній рік був в Україні та світі. Серед них – важливі політичні події та трагедії, які переживають люди. Важливо, що фотографи описали те, що зображено на їхніх знімках, що стало своєрідними свідченнями очевидців.

На одному з кадрів зафільмовано зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого. Тоді глави держав серйозно посварилися на тлі війни в Україні. Дуг Міллс закарбував момент, коли Трамп різко висловився, що Україна розпочне "третю світову війну". За словами фотографа, довгоочікувана зустріч закінчилася погано. Йому було важко перебувати в тій кімнаті, коли все відбувалося.



Словесна перепалка Трампа і Зеленського в Білому домі / Фото Дуга Міллса

Оксана Парфенюк зняла на камеру лейтенантку Катерину – єдину жінку-пілота в нашій армії. Це фото показує, що українки теж прагнуть бути військовими й обороняти державу.



Єдина українська жінка-пілот / Фото Оксани Парфенюк

Кадр, від якого навертаються сльози, був зроблений фотографом Фінбарром О’Райлі. Він перебував на похороні 9-річного Германа Тріпольця – хлопчика, який загинув у Кривому Розі внаслідок російського ракетного удару біля дитячого майданчика. Тоді разом з ним обірвалося життя ще 8 діток.



Трагедія однієї української родини / Фото Фінбарра О’Райлі

Тайлера Хікс перебував на Куп’янському напрямку фронту й зафільмував, як солдата 14 механізованої бригади стріляє з-під землі. Фотограф пояснив, що українські захисники змушені повністю ховати свою артилерію під землю, бо російські безпілотники слідкують за ними.

Весь ландшафт воєнної фотографії в Україні змінився менш ніж за рік. Вже дуже важко щось побачити, бо спроба воювати на відкритому повітрі, як на цій фотографії, означатиме, що вас одразу ж обстріляють,

– повідомив Хікс.



Ландшафт війни змінився / Фото Тайлера Хікса

Автори показали й життя звичайних людей, які залишаються без даху над головою. Так Девід Гуттенфельдер 24 липня сфотографував жінку, яка разом із собаками залишила свою квартиру в Харкові після атаки російськими авіабомбами неподалік.



Втеча із власного дому / Фото Девіда Гуттенфельдера

29 серпня Фінбарр О’Райлі зробив ще один знімок у столиці України. Він показав світові імпровізований меморіал жертвам російського удару по Києву, який стався через деякий час після зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Він зобразив реальність буття українців, де діти грають на тлі зруйнованої будівлі, а дорослі розглядають її.



Жорстока реальність України / Фото Фінбарра О’Райла

У добірку також потрапило фото з пожежею після атаки дрона на Слов'янськ 8 жовтня. Знято адміністративну будівлю, яка загорілася через агресію росіян. Фотограф Тайлер Хікс зауважив, що такі обстріли – звичне явище для українців, а повторні обстріли заважають рятувальникам вчасно долати загоряння.



Героїзм рятувальників, що показаний в одному кадрі / Фото Тайлера Хікса

Які кадри з війни в Україні раніше викликали мурахи по шкірі?